Γιάμαλη: «Έχω δεχτεί πάρα πολλά απειλητικά μηνύματα»

Η Αναστάσια Γιάμαλη σε συνέντευξή της στο zappit.gr μίλησε για όλα, υπογραμμίζοντας ότι έχει δεχτεί κατά καιρούς απειλητικά μηνύματα, αλλά και προτάσεις να κάνει στον πολιτικό στίβο.

«Μου αρέσει να μπαίνω στα θέματα, δεν τα παρουσιάζω. Τα ψάχνω κι εγώ, τα φέρνω κι εγώ. Συμμετέχω κανονικά στη σύσκεψη και σε όλη την πορεία και την εξέλιξη των θεμάτων. Είμαι πρώτα δημοσιογράφος. Χαίρομαι που έχουμε καταφέρει να μπούμε έτσι στα σπίτια του κόσμου το Σαββατοκύριακο, σε μια δύσκολη ζώνη που δεν είχε πριν τις εξελίξεις ενημέρωση από τη μία. Από την άλλη όμως δεν εφησυχάζω γιατί είναι ένα στοίχημα αυτό που κερδίζεται κάθε Σαββατοκύριακο», δήλωσε αρχικά η Αναστασία Γιάμαλη.

«Δεν με άλλαξε το Mega. Δεν νομίζω ότι ήθελε και να με αλλάξει. Το σίγουρο είναι ότι όταν μεγαλώνει το γήπεδο βελτιώνονται και οι παίκτες, οπότε κι εγώ έμαθα περισσότερα και προσπαθώ να είμαι κάθε φορά καλύτερη. Δεν λέω τη γνώμη μου για να γίνει viral. Νομίζω ότι είναι κομμάτι της δουλειάς μας. Είναι ένα πράγμα η καταγραφή της είδησης και η παρουσίασή της και είναι κι άλλο ένα πράγμα η ανάλυσή της. Δεν αισθάνομαι ότι γίνομαι viral. Χαίρομαι που ένας κόσμος συμφωνεί μαζί μου και κατανοώ και έναν κόσμο που δε συμφωνεί και έχει δικαίωμα να το κάνει».

«Έχω δεχτεί πάρα πολλά απειλητικά μηνύματα. Από τα πρώτα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας», παραδέχτηκε στη συνέχεια

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