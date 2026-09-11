ΠΑΣΟΚ: «Σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας» – Πυρά Τσουκαλά στην κυβέρνηση

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τις δηλώσεις σχετικά με το επίδομα ανεργίας ασκεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Με αφορμή την αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών και ότι το επίδομα θα πρέπει να αξιολογηθεί «από μηδενική βάση», ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει αλλαγές που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω περιορισμό της στήριξης των ανέργων.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «κρυφή ατζέντα» της Νέας Δημοκρατίας και υποστηρίζει ότι οι πολίτες πλέον γνωρίζουν τι σχεδιάζει η κυβέρνηση στον τομέα της εργασίας, χαρακτηρίζοντας την πολιτική της «εργασιακό μεσαίωνα».

Παράλληλα, ο Κώστας Τσουκαλάς τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και την επαναφορά του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο, όπως αναφέρει, καλύτερες αποδοχές και αξιοπρεπείς όρους εργασίας.

Όπως δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς

Δήλωση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την αναφορά του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προϊδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ, δήλωσε: «δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες» και πως «το επίδομα ανεργίας πρέπει να αξιολογηθεί από μηδενική βάση». Αρκετά πλήρωσε η κοινωνία τις νεοφιλελεύθερες εμμονές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας. Οι πολίτες πλέον ξέρουν τι ετοιμάζει ο κ. Μητσοτάκης: Εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους. Το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμο σχέδιο στήριξης των συλλογικών συμβάσεων και επαναφοράς του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Με καλύτερες αποδοχές και αξιοπρεπείς όρους εργασίας. Για μια νέα σελίδα της χώρας με τον κόσμο της εργασίας στο επίκεντρο.

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