Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Στους Αγιασμούς των σχολικών μονάδων ο Δήμαρχος Β.Κεγκέρογλου και η Δημοτική Αρχή

Με τις ευχές για μια σχολική χρονιά γεμάτη υγεία, γνώση, δημιουργία και πρόοδο πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι καθιερωμένοι Αγιασμοί στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Το πρώτο κουδούνι χτύπησε και φέτος σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου, που υποδέχτηκαν μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς σε ένα νέο ξεκίνημα, με νέους στόχους, προσδοκίες και όνειρα.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, παρέστη διαδοχικά στην τέλεση των Αγιασμών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, στο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου, στο 2ο Δημοτικό Σχολείου Αρκαλοχωρίου, καθώς και στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Καστελλίου, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς και να τους ευχηθεί καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

Τον Αγιασμό στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέας, και τους υπόλοιπους, οι εφημέριοι των κατά τόπους Ενοριών.

Η Δημοτική Αρχή εκπροσωπήθηκε σε όλες στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Αρκαλοχώρι, Καστέλλι και Θραψανό, από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους και Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι μετέφεραν τις ευχές της Δημοτικής Αρχής προς τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα ενώ το «παρών» στους Αγιασμούς έδωσαν επίσης, στο Καστέλλι, ο πρώην Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και Περιφερειακός Σύμβουλος, Ευάγγελος Ζάχαρης καθώς και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», Γιώργος Μακράκης.

Image

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου ανέφερε:

«Η έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς είναι μια ξεχωριστή στιγμή, καθώς ανοίγει ένας νέος κύκλος γνώσης, εμπειριών και δημιουργίας για τα παιδιά μας. Είναι μια νέα αφετηρία, με στόχους, προσπάθεια και όνειρα που αξίζει να στηρίζουμε όλοι.

Εύχομαι στις μαθήτριες και τους μαθητές του Δήμου μας υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και καλή πρόοδο. Να αξιοποιήσουν τη σχολική χρονιά ως μια ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις, να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, να συνεργαστούν και να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς την πραγμάτωση των στόχων και των ονείρων τους.

Στους εκπαιδευτικούς μας, που έχουν καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στη μετάδοση της γνώσης αλλά και στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και υπεύθυνων πολιτών, εύχομαι δύναμη και δημιουργικότητα στο σημαντικό έργο τους. Στους γονείς εύχομαι υπομονή και δύναμη, ώστε να βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα παιδιά τους και να στηρίζουν την προσπάθεια τους.

Η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, αποτελούν διαρκή ευθύνη και σταθερή προτεραιότητα μας. Γι’ αυτό το λόγο, ως Δημοτική Αρχή, συνεχίζουμε να εστιάζουμε την αντιμετώπιση των αναγκών των σχολικών μας μονάδων, τη βελτίωση των υποδομών και τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην προσπάθεια της οριστικής αποκατάστασης και αναβάθμισης των σχολικών υποδομών που εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις συνέπειες του σεισμού.

Καλή σχολική χρονιά!».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ