Τραμπ για την 11η Σεπτεμβρίου: Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι’ αυτό πολεμάμε σήμερα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 κατά την ομιλία του στο Πεντάγωνο, τονίζοντας ότι «μετά από 25 χρόνια, ο χρόνος δεν έχει σβήσει τη μνήμη εκείνης της ημέρας, όταν η χώρα μας ήρθε αντιμέτωπη με το πραγματικό κακό»

Κατά την ομιλία του, επισήμανε ότι «εκείνες τις οδυνηρές ημέρες μετά τις επιθέσεις, είδαμε το αυθεντικό πνεύμα του έθνους μας. Ήμασταν όλοι Νεοϋορκέζοι, ο καθένας από εμάς. Ήμασταν όλοι Νεοϋορκέζοι, αλλά ήμασταν επίσης όλοι Αμερικανοί. Ήμασταν όλοι μια οικογένεια».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για τα θύματα της επίθεσης, λέγοντας ότι «2.977 υπέροχες ψυχές έφυγαν από τον κόσμο μας, και πολλοί ακόμη πέθαναν τις εβδομάδες και τα χρόνια που ακολούθησαν, από φρικτά, αποτρόπαια τραύματα».

Υπογράμμισε, ότι οι ΗΠΑ δεν θα ξεχάσουν ποτέ», προσθέτοντας ότι «για αυτό πολεμάμε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο νίκη μπορεί να υπάρξει. Πολεμάμε σκληρά. Πολεμάμε για να νικήσουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ολοκλήρωσε την ομιλία του τονίζοντας ότι «σήμερα, η χώρα μας είναι ισχυρότερη από ποτέ», ενώ στρέφοντας το βλέμμα τους προς τις νεότερες γενιές, σχολίασε ότι «ζουν σε μια χώρα ελεύθερη και αδάμαστη απέναντι στο κακό, και θα συνεχίσουν να τιμούν τους ήρωες της 11ης Σεπτεμβρίου».

Τέλος, επανέλαβε την υπόσχεσή του ότι «τα θύματα και οι ήρωες εκείνης της ημέρας θα μένουν για πάντα στη μνήμη μας».

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