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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολο το πρόγραμμα των κοριτσιών του ΟΦΗ στην Pre League Γυναικών 2026-27

ofivolleykoritsia
clock 17:54 | 11/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δείτε όλο το πρόγραμμα των γυναικών του ΟΦΗ, στο πρωτάθλημα της Pre League Γυναικών 2026-27, που ξεκινάει στις 17 Οκτωβρίου.

Πρώτο σερβίς, για τα κορίτσια του ΟΦΗ, με τα Βριλήσσια, εκτός έδρας.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

PRE LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2026-2027



1η αγωνιστική:

Φ.Ο. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – Ο.Φ.Η.



2η αγωνιστική:

Α.Ο.Ν. ΑΜΑΖΟΝΕΣ – Ο.Φ.Η.



3η αγωνιστική:

Ο.Φ.Η. – Α.Π.Σ. ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ



4η αγωνιστική:

Α.Ο.Φ. ΠΟΡΦΥΡΑΣ – Ο.Φ.Η.



5η αγωνιστική:

Ο.Φ.Η. – Α.Ο. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ



6η αγωνιστική:

Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ – Ο.Φ.Η.



7η αγωνιστική:

Ο.Φ.Η. – Σ.Φ.Α.Μ. ΦΟΙΒΟΣ



8η αγωνιστική:

Ο.Π.Α.Θ. ΠΕΡΣΕΑΣ – Ο.Φ.Η.



9η αγωνιστική:

Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ



10η αγωνιστική:

Γ.Σ.Κ. ΗΡΑΚΛΗΣ – Ο.Φ.Η.



11η αγωνιστική:

Ο.Φ.Η. – Μ.Α.Σ. ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ



12η αγωνιστική:

Ο.Φ.Η. – Φ.Ο. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ



13η αγωνιστική:

Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Ν. ΑΜΑΖΟΝΕΣ



14η αγωνιστική:

Α.Π.Σ. ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ – Ο.Φ.Η.



15η αγωνιστική:

Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Φ. ΠΟΡΦΥΡΑΣ



16η αγωνιστική:

Α.Ο. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ – Ο.Φ.Η.



17η αγωνιστική:

Ο.Φ.Η. – Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ



18η αγωνιστική:

Σ.Φ.Α.Μ. ΦΟΙΒΟΣ – Ο.Φ.Η.



19η αγωνιστική:

Ο.Φ.Η. – Ο.Π.Α.Θ. ΠΕΡΣΕΑΣ – Ο.Φ.Η.



20η αγωνιστική:

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ – Ο.Φ.Η.

21η αγωνιστική:

Ο.Φ.Η. – Γ.Σ.Κ. ΗΡΑΚΛΗΣ



22η αγωνιστική:

Μ.Α.Σ. ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ – Ο.Φ.Η.

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