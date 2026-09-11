Ολο το πρόγραμμα των κοριτσιών του ΟΦΗ στην Pre League Γυναικών 2026-27

Δείτε όλο το πρόγραμμα των γυναικών του ΟΦΗ, στο πρωτάθλημα της Pre League Γυναικών 2026-27, που ξεκινάει στις 17 Οκτωβρίου.
Πρώτο σερβίς, για τα κορίτσια του ΟΦΗ, με τα Βριλήσσια, εκτός έδρας.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
PRE LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2026-2027
1η αγωνιστική:
Φ.Ο. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – Ο.Φ.Η.
2η αγωνιστική:
Α.Ο.Ν. ΑΜΑΖΟΝΕΣ – Ο.Φ.Η.
3η αγωνιστική:
Ο.Φ.Η. – Α.Π.Σ. ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ
4η αγωνιστική:
Α.Ο.Φ. ΠΟΡΦΥΡΑΣ – Ο.Φ.Η.
5η αγωνιστική:
Ο.Φ.Η. – Α.Ο. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ
6η αγωνιστική:
Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ – Ο.Φ.Η.
7η αγωνιστική:
Ο.Φ.Η. – Σ.Φ.Α.Μ. ΦΟΙΒΟΣ
8η αγωνιστική:
Ο.Π.Α.Θ. ΠΕΡΣΕΑΣ – Ο.Φ.Η.
9η αγωνιστική:
Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ
10η αγωνιστική:
Γ.Σ.Κ. ΗΡΑΚΛΗΣ – Ο.Φ.Η.
11η αγωνιστική:
Ο.Φ.Η. – Μ.Α.Σ. ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ
12η αγωνιστική:
Ο.Φ.Η. – Φ.Ο. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
13η αγωνιστική:
Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Ν. ΑΜΑΖΟΝΕΣ
14η αγωνιστική:
Α.Π.Σ. ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ – Ο.Φ.Η.
15η αγωνιστική:
Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Φ. ΠΟΡΦΥΡΑΣ
16η αγωνιστική:
Α.Ο. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ – Ο.Φ.Η.
17η αγωνιστική:
Ο.Φ.Η. – Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ
18η αγωνιστική:
Σ.Φ.Α.Μ. ΦΟΙΒΟΣ – Ο.Φ.Η.
19η αγωνιστική:
Ο.Φ.Η. – Ο.Π.Α.Θ. ΠΕΡΣΕΑΣ – Ο.Φ.Η.
20η αγωνιστική:
Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ – Ο.Φ.Η.
21η αγωνιστική:
Ο.Φ.Η. – Γ.Σ.Κ. ΗΡΑΚΛΗΣ
22η αγωνιστική:
Μ.Α.Σ. ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ – Ο.Φ.Η.