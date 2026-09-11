Ολο το πρόγραμμα των κοριτσιών του ΟΦΗ στην Pre League Γυναικών 2026-27

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Δείτε όλο το πρόγραμμα των γυναικών του ΟΦΗ, στο πρωτάθλημα της Pre League Γυναικών 2026-27, που ξεκινάει στις 17 Οκτωβρίου.

Πρώτο σερβίς, για τα κορίτσια του ΟΦΗ, με τα Βριλήσσια, εκτός έδρας.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



PRE LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2026-2027





1η αγωνιστική:



Φ.Ο. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – Ο.Φ.Η.





2η αγωνιστική:



Α.Ο.Ν. ΑΜΑΖΟΝΕΣ – Ο.Φ.Η.





3η αγωνιστική:



Ο.Φ.Η. – Α.Π.Σ. ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ





4η αγωνιστική:



Α.Ο.Φ. ΠΟΡΦΥΡΑΣ – Ο.Φ.Η.





5η αγωνιστική:



Ο.Φ.Η. – Α.Ο. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ





6η αγωνιστική:



Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ – Ο.Φ.Η.





7η αγωνιστική:



Ο.Φ.Η. – Σ.Φ.Α.Μ. ΦΟΙΒΟΣ





8η αγωνιστική:



Ο.Π.Α.Θ. ΠΕΡΣΕΑΣ – Ο.Φ.Η.





9η αγωνιστική:



Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ





10η αγωνιστική:



Γ.Σ.Κ. ΗΡΑΚΛΗΣ – Ο.Φ.Η.





11η αγωνιστική:



Ο.Φ.Η. – Μ.Α.Σ. ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ





12η αγωνιστική:



Ο.Φ.Η. – Φ.Ο. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ





13η αγωνιστική:



Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Ν. ΑΜΑΖΟΝΕΣ





14η αγωνιστική:



Α.Π.Σ. ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ – Ο.Φ.Η.





15η αγωνιστική:



Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Φ. ΠΟΡΦΥΡΑΣ





16η αγωνιστική:



Α.Ο. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ – Ο.Φ.Η.





17η αγωνιστική:



Ο.Φ.Η. – Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ





18η αγωνιστική:



Σ.Φ.Α.Μ. ΦΟΙΒΟΣ – Ο.Φ.Η.





19η αγωνιστική:



Ο.Φ.Η. – Ο.Π.Α.Θ. ΠΕΡΣΕΑΣ – Ο.Φ.Η.





20η αγωνιστική:



Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ – Ο.Φ.Η.

21η αγωνιστική:



Ο.Φ.Η. – Γ.Σ.Κ. ΗΡΑΚΛΗΣ





22η αγωνιστική:



Μ.Α.Σ. ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ – Ο.Φ.Η.