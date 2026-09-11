Κανέλα στα φυτά: Πως μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε, σε τι βοηθά

Η κανέλα είναι ένα είδος μπαχαρικού που προέρχεται από τη Σρι Λάνκα. Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι η κανέλα έχει θαυμάσιες ιδιότητες, που βρίσκουν εφαρμογές στην υγεία και στην ομορφιά. Η κανέλα όμως μπορεί να αποτελέσει έναν εξαιρετικό σύμμαχο και στη φροντίδα των φυτών.

Η κανέλα αποτελεί φυσικό μυκητοκτόνο, μπορεί να εξαλείψει μύκητες και έντομα, να προστατέψει τα φυτά σας και να βοηθήσει στην επούλωση μικρών πληγών χρησιμοποιώντας τη. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά όλες τις χρήσεις της κανέλας στα φυτά μας.

1. Προστασία φυτών από έντομα

Πολλές φορές στα φυτά μας συγκεντρώνονται διάφορα έντομα όπως μυρμήγκια, κουνούπια και διάφορα άλλα. Μπορείτε να τα απομακρύνετε απλά χρησιμοποιώντας λίγη κανέλα.

Για να κρατήσετε αυτά τα παράσιτα υπό έλεγχο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ρίξετε λίγη κανέλα γύρω από το φυτό ή στα σημεία από όπου θέλετε να εξαλείψετε αυτά τα ανεπιθύμητα έντομα.

2. Προστασία φυτών από μύκητες

Εκτός από τα έντομα όμως, η κανέλα προσφέρει προστασία και από μύκητες. Αν δείτε ίχνη μούχλας και μυκήτων στα φυτά σας, απλώς ρίξτε σε αυτά λίγη τριμμένη κανέλα για να αποτρέψετε την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή των μυκήτων ή της μούχλας.

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3. Άγρια μανιτάρια

Στα μανιτάρια δεν αρέσει καθόλου η κανέλα. Επομένως αντί να τα βγάζετε με το χέρι μπορείτε απλά να ρίξετε σκόνη κανέλας.

4. Θεραπεία των πληγών των φυτών

Αν έχετε κλαδέψει υπερβολικά τα φυτά ή, αν αφαιρώντας ζιζάνια, παραμελήσατε και τραυματίσατε τα φυτά σας, μπορείτε να τα βοηθήσετε να θεραπευτούν ρίχνοντας κανέλα στην πληγή. Αυτό θα προλάβει τις ασθένειες ή την περαιτέρω βλάβη του φυτού και θα επιταχύνει τη διαδικασία ίασης του.

5. Ορμόνη για ρίζα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σκόνη κανέλας ως ορμόνη στα μοσχεύματα που θέλετε να φυτέψετε ώστε να τα βοηθήσετε να εκπτύξουν τις ρίζες τους.

Πώς εφαρμόζεται

Όσοι χρησιμοποιούν την κανέλα ως σπιτική πρακτική προτιμούν να ρίχνουν μια μικρή ποσότητα στην επιφάνεια του χώματος, χωρίς υπερβολές. Δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα παχύ στρώμα κανέλας. Η λογική είναι περισσότερο αυτή ενός ελαφρού πασπαλίσματος στην περιοχή όπου υπάρχει το πρόβλημα.

Η συχνότητα δεν μπορεί να είναι ίδια για όλες τις γλάστρες. Εξαρτάται από την υγρασία του χώματος, το είδος του φυτού και τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται.

Ωστόσο οι ειδικοί κανόνες για υγιή φυτά παραμένουν πολύ πιο σημαντικοί.

Η υπερβολική υγρασία και η ανεπαρκής κυκλοφορία του αέρα μπορούν να δημιουργήσουν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μυκήτων.

Επομένως, πριν αναζητήσουμε λύση στην κανέλα, αξίζει να ελέγξουμε:

αν η γλάστρα διαθέτει επαρκείς τρύπες αποστράγγισης,



αν ποτίζουμε υπερβολικά το φυτό,



αν το χώμα στεγνώνει ανάμεσα στα ποτίσματα,



αν υπάρχει αρκετός αερισμός γύρω από το φυτό,



και αν το φυτό λαμβάνει τις κατάλληλες συνθήκες φωτισμού.

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