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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Υπό έλεγχο η φωτιά σε αμπέλι στη Φοινικιά – Στο σημείο 5 πυροσβεστικά οχήματα

πυροσβέστης
clock 16:25 | 11/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αμπέλι στην περιοχή της Φοινικιάς, στο Ηράκλειο, μετά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με το απαιτούμενο προσωπικό, καταφέρνοντας να περιορίσουν γρήγορα την εστία και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση και τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.

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