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Βουλή: Αντικαταστάθηκε ο Λαζαρίδης από εισηγητής μετά τα πυρά σε συνεργάτη του Δένδια

μακάριος λαζαρίδης
clock 14:40 | 11/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή σε δύο κυρώσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που θα ψηφιστούν από τη Βουλή την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, προχώρησε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Ο κ. Λαζαρίδης είχε τοποθετηθεί ως εισηγητής στις συγκεκριμένες κυρώσεις, ωστόσο το απόγευμα της Πέμπτης ο «γαλάζιος» βουλευτής εξαπέλυσε πυρά μέσω των social media υποστηρίζοντας ότι ο διευθυντής του γραφείου του κ. Δένδια δεν επικοινώνησε μαζί του παρά το γεγονός ότι του τηλεφώνησε, αλλά και του έστειλε μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο. 

«Για να καταλάβατε την έπαρση και την αλαζονεία κάποιων ανθρώπων. Λέγεται Δημήτρης Περδίκης. Διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια. Χθες, στις 11:39 επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε. Την ίδια στιγμή του απέστειλα sms να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε, μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση ο κ. Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας!».

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μακάριος λαζαρίδης Νίκος Δένδιας
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