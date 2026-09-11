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ΚΡΗΤΗ

Φωτιά στο Αμμουδάρι Χανίων: Καλύτερη η εικόνα – Τέθηκε υπό έλεγχο

πυροσβεστική
clock 15:09 | 11/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αμμουδάρι Χανίων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 26 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και έξι πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμε και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.

Σημαντική ήταν και η συνδρομή των υδροφόρων οχημάτων των ΟΤΑ, τα οποία ενίσχυσαν τις επίγειες δυνάμεις και συνέβαλαν στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

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