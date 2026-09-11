Μουζουράκης: Θυμήθηκε την πρώτη φορά που άκουσε τον Γιώργο Μαζωνάκη να τραγουδά στην Κρήτη

Ο Πάνος Μουζουράκης αφιέρωσε μεγάλο μέρος της συναυλίας του στη Λεμεσό στον Γιώργο Μαζωνάκη, μιλώντας για τη σχέση τους και τις στιγμές που τους έφεραν κοντά.

Μάλιστα, αποκάλυψε μία άγνωστη ιστορία όταν τον άκουσε για πρώτη φορά να τραγουδά στην Κρήτη αλλά και η συνάντησή τους στα καμαρίνια.

«Από εκεί πάνω που μας βλέπει θα ήθελε να περάσουμε καλά. Δεν ξέρω μπορεί να έλεγε: Τι κάνεις ρε μ… Μουζουράκη. Εγώ πέθανα και εσύ κάνεις συναυλίες; Αλλά νομίζω εάν με έκραζε για κάτι θα ήταν για να σταματάω να μιλάω και να τραγουδήσω», είπε ο Πάνος Μουζουράκης.

«Χάσαμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, η απώλεια είναι δικιά μας», είπε αναφερόμενος στον φίλο και συνεργάτη του.

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