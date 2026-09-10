Βρανά: "Όταν κατάλαβα ότι μπορώ να κάνω stand-up comedy και με αυτή την ομιλία, ένιωσα φοβερή ανακούφιση"

Πριν από δέκα χρόνια, η Κατερίνα Βρανά υπέστη διάτρηση εντέρου και σηπτικό σοκ. Το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε επηρέασε και την εκφορά του λόγου της.

Η stand up comedian ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3» και ρωτήθηκε για το αν θα ήταν σε θέση να συνεχίσει να ασχολείται με το stand-up comedy μετά την περιπέτεια της υγείας της.

«Ανησύχησα παρά πολύ ότι με την ομιλία μου θα επηρεαστεί η δουλειά μου. Ιδίως με την ομιλία μου όταν άρχισε να χαλάει η ομιλία μου. Έξι μήνες μετά, αφού βγήκα από το νοσοκομείο και ήμουνα.. “τι είναι αυτό; Σιγά σιγά. Και εκεί πραγματικά φοβήθηκα», Όταν ανακάλυψα ότι μπορώ να το κάνω και με αυτή την ομιλία, ένιωσα φοβερή ανακούφιση».

«Είχε από πριν είχε γίνει λόγω κάποιου κάποιας αγωγής το κάλυπτε και όταν σταμάτησα αυτή την αγωγή… Και φοβήθηκα πάρα πολύ γιατί ειλικρινά δεν είναι ότι μπορώ να κάνω κάτι άλλο», πρόσθεσε.

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