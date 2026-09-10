Δυναμικό "παρών" της Ένωσης Αστυνομικών Λασιθίου στην πανελλήνια κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη

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Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου έδωσε δυναμικό «παρών» στην πανελλήνια κινητοποίηση των ενστόλων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στις 18:00, στον Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.





Η παρουσία των αστυνομικών του Λασιθίου εντάχθηκε στη συλλογική προσπάθεια για την ανάδειξη των δίκαιων αιτημάτων του προσωπικού, με βασικές διεκδικήσεις:





● την καθιέρωση ειδικού συνταξιοδοτικού πλαισίου και για τους αστυνομικούς που προσλήφθηκαν μετά την 1/1/2011,





● την επέκταση της μάχιμης πενταετίας,





● την αύξηση της αποζημίωσης για τη νυχτερινή εργασία από 46€ σε 70€,





● τη θεσμοθέτηση 13ου και 14ου μισθού,





● καθώς και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

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Ιδιαίτερη τιμή για την Ένωσή μας αποτέλεσε η παρουσία στη συγκέντρωση του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, κ. Μανώλη Πεπόνη, καθώς και του πρώην Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), κ. Γρηγόρη Γερακαράκου.





Συνεχίστηκαν οι θεσμικές επαφές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης





Την επόμενη ημέρα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου συνέχισε τη θεσμική της παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκπροσωπώντας τους αστυνομικούς του Νομού και αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου.





Στο πλαίσιο των επαφών πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Μάλλιο.





Κεντρικό ζήτημα που τέθηκε ήταν η άμεση και ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου στις επικείμενες συμπληρωματικές μεταθέσεις, με έναν αξιόλογο αριθμό αστυνομικών.





Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική καθώς ο Νομός Λασιθίου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με τις ανάγκες αστυνόμευσης να πολλαπλασιάζονται κατά την τουριστική περίοδο.

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Παράλληλα, οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της καθημερινής αστυνόμευσης, της προστασίας των πολιτών και της διαχείρισης των αυξημένων αναγκών που προκύπτουν σε ολόκληρο τον Νομό, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.





Η υφιστάμενη μεγάλη έλλειψη αστυνομικού προσωπικού δυσχεραίνει σημαντικά την αποτελεσματική ανταπόκριση των υπηρεσιών στις αυξημένες αυτές ανάγκες και καθιστά την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου απολύτως αναγκαία.





Αποτίμηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ





Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου χαιρετίζει τη δυναμική παρουσία των συναδέλφων στη Θεσσαλονίκη και τη συμμετοχή τους στην πανελλήνια κινητοποίηση.





Ωστόσο, δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ δεν έδωσαν ουσιαστικές απαντήσεις στις βασικές διεκδικήσεις των ενστόλων.





Τα προβλήματα παραμένουν και οι ανάγκες του προσωπικού δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με διαπιστώσεις ή υποσχέσεις, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πράξεις.





Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου θα συνεχίσει να διεκδικεί με τεκμηριωμένο, θεσμικό αλλά και αποφασιστικό τρόπο όσα δικαιούνται οι αστυνομικοί και όσα απαιτούνται για μια Ελληνική Αστυνομία επαρκώς στελεχωμένη και ικανή να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες του Νομού μας.





Η ασφάλεια των πολιτών και η αξιοπρέπεια των αστυνομικών δεν μπορούν να περιμένουν.

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