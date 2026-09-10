Κρήτη: Στους δρόμους οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων - Πορεία στο Ηράκλειο

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Σε κινητοποιήσεις κατέρχονται από σήμερα και για τις επόμενες 48 ώρες οι Ιδιοκτήτες Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, με τον κλάδο να αντιδρά στην εκτόξευση του κόστους των καυσίμων και συνολικά των λειτουργικών δαπανών.

Οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για ασφυκτικές συνθήκες που απειλούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους και ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης, αλλά και προσαρμογή των οικονομικών συμφωνιών στα νέα δεδομένα.

Παράλληλα, ζητούν να υπάρξει μόνιμη λύση, με σαφή «ρήτρα καυσίμου» στις νέες συμφωνίες με τους τουριστικούς οργανισμούς.

Η σημερινή κινητοποίηση ξεκινά στις 8 το πρωί από το Παγκρήτιο Στάδιο, όπου θα συγκεντρωθούν τα τουριστικά λεωφορεία, και θα ακολουθήσει πορεία μέσω των κεντρικών δρόμων του Ηρακλείου προς το αεροδρόμιο.

Στην Πλατεία Ελευθερίας θα επιδοθεί στην Περιφέρεια Κρήτης ψήφισμα με τα αιτήματα του κλάδου, ενώ στη συνέχεια τα λεωφορεία θα παραμείνουν συγκεντρωμένα στο αεροδρόμιο.

Αύριο Παρασκευή δεν θα γίνει πορεία αλλά τα οχήματα θα παραμείνουν ακινητοποιημένα στην περιοχή του αεροδρομίου.

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