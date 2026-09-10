Η Σητεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης "έφυγε" από τη ζωή στα 54 του χρόνια και η είδηση του θανάτου του μας σόκαρε όλους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε 4 Μαρτίου 1972 και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά, αλλά καταγόταν από την Κρήτη και συγκεκριμένα από τη Σητεία.

Η Κρήτη ήταν το καταφύγιό του και κάθε καλοκαίρι ταξίδευε στο νησί μας. Κάθε φορά που ερχόταν στο νησί μας έκανε τις σχετικές αναρτήσεις.

«Στην ουσία μεγαλώνουμε, που για μένα «μεγαλώνω» σημαίνει μεγαλώνουν τα όριά μου. Αλλά πάντα είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, της Κλειούς και του Εμμανουήλ, από τη Νίκαια του Πειραιά και με καταγωγή από τη Σητεία Κρήτης. Ο,τι είμαι είναι ένα όριο που το ξεπέρασα, δεν το παραβίασα. Απλώς το ξεπέρασα. Ωρίμασα. Στη Νίκαια, στον Πειραιά μεγάλωσα. Εκεί ξεκίνησαν όλα, πήγαινα σε δύο σχολεία ταυτόχρονα, ένα το κανονικό κι ένα το «Μουσικό Ρετιρέ», το πρώτο νυχτερινό κέντρο όπου άρχισα να τραγουδάω. Μαθητής και στα δύο. Με το πρώτο χαρτζιλίκι που έβγαλα ως τραγουδιστής, σε ηλικία 16 χρόνων, πήρα τη φωτογραφική μηχανή της μητέρας μου και πήγα μόνος μου να ανακαλύψω ποια είναι η Κρήτη, το νησί του πατέρα μου. Τώρα πια η Κρήτη είναι ο τόπος μου, το ησυχαστήριό μου, ο θεραπότοπός μου", είχε πει σε συνέντευξή του.

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