Ποιές τηλεοράσεις με την οθόνη σβηστή καταγράφουν ήχο και σαρώνουν τις συσκευές του δικτύου

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Οι έξυπνες τηλεοράσεις της LG σαρώνουν συνεχώς το οικιακό δίκτυο για να χαρτογραφήσουν κινητά και άλλες κοντινές συσκευές, καταγράφουν ήχο από το μικρόφωνο ενώ φαίνονται απενεργοποιημένες και ανεβάζουν τα αποθηκευμένα δεδομένα μόλις επανασυνδεθούν στο διαδίκτυο.

Τα ευρήματα προέρχονται από νέα έρευνα του Gamers Nexus, που τα παρουσίασε σε βίντεο διάρκειας 135 λεπτών .

Η ομάδα συνεργάστηκε με το Level1Techs και ανεξάρτητους ερευνητές ασφαλείας, δοκιμάζοντας εμπορικά διαθέσιμα μοντέλα LG OLED, μεταξύ των οποίων και την G5.

Καταγραφές πακέτων δικτύου μέσω Wireshark έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις σαρώνουν ενεργά το τοπικό δίκτυο αναζητώντας άσχετες συσκευές, όπως κινητά και smartwatches.

Πέρα από τις εσωτερικές διευθύνσεις IP, συνέλεξαν και τα ονόματα και τα επίπεδα σήματος γειτονικών δικτύων Wi-Fi, καθώς και δεδομένα τοποθεσίας.

Όλα αυτά τροφοδοτούν το LG Ad Solutions, τον τομέα στοχευμένης διαφήμισης της εταιρείας.

Η LG έχει πουλήσει περίπου 216 εκατομμύρια έξυπνες τηλεοράσεις παγκοσμίως, ενώ ο διαφημιστικός της βραχίονας δηλώνει πως, παρακολουθώντας τις υπόλοιπες συσκευές στο ίδιο δίκτυο, αποκτά πρόσβαση σε άλλες 363 εκατομμύρια συσκευές για στόχευση διαφημίσεων μόνο στις ΗΠΑ.

Οι τηλεοράσεις εκτελούν επίσης Automated Content Recognition (ACR), μια λειτουργία που δειγματοληπτεί τον ήχο και το βίντεο της οθόνης και τα μετατρέπει σε ψηφιακά αποτυπώματα, καταγράφοντας τι παρακολουθούν οι χρήστες ανεξαρτήτως πηγής εισόδου.

Αν και το ACR έχει τεκμηριωθεί εκτενώς στο παρελθόν, οι νέες δοκιμές δείχνουν ότι η συλλογή δεδομένων είναι πολύ πιο εκτεταμένη.

Σε εργαστηριακές δοκιμές, η τηλεόραση κατέγραψε καθαρό ήχο από το μικρόφωνο ενώ η οθόνη φαινόταν σε standby ή εντελώς σβηστή.

Όταν οι ερευνητές αποσύνδεσαν τη συσκευή από το Ethernet, εκείνη συνέχισε να αποθηκεύει τοπικά τις φωνητικές εισόδους και τις ανέβασε μόλις αποκαταστάθηκε η σύνδεση.

Παράλληλα, τεκμηριώθηκαν ευπάθειες απομακρυσμένης εκτέλεσης κώδικα στο webOS, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία υπεύθυνης αποκάλυψης.

Καθώς η τηλεόραση χρησιμοποιεί εξ ορισμού εκτεταμένες λειτουργίες ακρόασης δικτύου και σάρωσης δεδομένων, η σύσταση ήταν ξεκάθαρη: αποσύνδεση των τηλεοράσεων LG από το διαδίκτυο και χρήση εξωτερικών συσκευών streaming.

Η LG δεν έχει σχολιάσει τίποτα από αυτά μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης.

Πηγή: www.insomnia.gr

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