Ρομπότ... τσαντίστηκε επειδή το έσπρωξε πελάτης και του επιτέθηκε (βίντεο)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου προκάλεσε μεγάλη συζήτηση για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά τα ρομπότ. Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα κατάστημα με τεχνολογικά είδη στη Ρωσία.

Στο βίντεο φαίνεται ένα ρομπότ να «θυμώνει» όταν ένας πελάτης το έσπρωξε και να αντιδρά επιτιθέμενο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα από το κατάστημα Volga Electronics στο Σαράτοφ ο πελάτης που τελικά δέχθηκε την επίθεση του ρομπότ, το πλησιάζει και του δίνει το χέρι του για χειραψία.

Όταν, όμως, το ανθρωποειδές δεν δίνει το δικό του βραχίονα, ο άνδρας αστειευόμενος, σπρώχνει το ρομπότ.

Τότε εκείνο «τσαντίζεται» και αρχίζει να μπαίνει σε θέση μάχης, με δύο εργαζόμενους να προσπαθούν να το συγκρατήσουν, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για στημένο επεισόδιο.

🇷🇺 A robot “consultant” at a tech store in Saratov, Russia went full kung-fu after a customer pushed it, blasting martial arts music and throwing high kicks at the man before store staff intervened.







No explanation was given for the robot’s sudden decision to defend its honor. pic.twitter.com/k3squLWeWj — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) September 2, 2026

«Οι μηχανές ετοιμάζονται να καταλάβουν τον κόσμο. Μας είχαν προειδοποιήσει», σχολίασε ένας χρήστης στο X ενώ ένας δεύτερος έγραψε «θα βλέπουμε όλο και περισσότερα τέτοια περιστατικά μέχρι να σταματήσουμε την απερίσκεπτη ανάπτυξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα AI μοντέλα της «ξέφυγαν» και χάκαραν πραγματικούς οργανισμούς

Κινητό σε αλουμινόχαρτο: Πώς μπλοκάρει GPS, Wi-Fi και σήμα κινητής τηλεφωνίας

ChatGPT, Roblox και Reddit εντάσσονται στο αυστηρότερο ρυθμιστικό καθεστώς της EE