Φρεγάτα "Κίμων": Εντυπωσιακή υποδοχή στο λιμάνι της Σούδας με αψίδα νερού (βίντεο)

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Στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσε σήμερα η Φρεγάτα «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού. Η φρεγάτα διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας – καθώς διαθέτει τα ραντάρ Sea Fire – ενώ ξεχωρίζει για την ανθυποβρυχιακή της ισχύ.

Η υποδοχή έγινε με “αψίδα νερού” που σχημάτισαν από πάνω της ρυμουλκά. Είναι η πρώτη επίσκεψη της φρεγάτας στη Σούδα, με το υπερσύγχρονο πλοίο να δένει στο χώρο της ΝΑΤΟϊκής βάσης στο Μαράθι.

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Ανάμεσα στα συστήματα που φέρει ο «Κίμων», ξεχωρίζουν οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 για τους εκτοξευτήρες A50 που έχουν τοποθετηθεί στην πλώρη, τα βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, οι τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου, οι πύραυλοι RAM, το πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και τα δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Η υποδοχή στο λιμάνι της Σούδας από παραπλέοντα πλοία ήταν εντυπωσιακή.

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