Ηράκλειο: Βαρύ πένθος για τον πρώην αντιδήμαρχο που βρέθηκε νεκρός...

Βαρύ είναι το κλίμα στις Αγίες Παρασκιές και στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων μετά τον ξαφνικό θάνατο του 69χρονου Γιώργου Π., πρώην αντιδημάρχου και δημοτικού συμβούλου και πατέρα δύο παιδιών ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης σε χωράφι της περιοχής, φέροντας τραύμα από όπλο.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας και η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό, με πολυετή παρουσία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και έντονη δραστηριότητα στον αθλητισμό και τον Κόροιβο.

Φίλοι, συγχωριανοί και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του μιλούν για μια μεγάλη απώλεια για τον τόπο.

Στις Αγίες Παρασκιές επικρατεί βαθιά συγκίνηση, με την απώλεια ενός ανθρώπου που είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στα κοινά και στην κοινωνική ζωή του χωριού.

Το τελευταίο αντίο στον 69χρονο θα πουν συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 4 το απόγευμα στις Άγιες Παρασκιές, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 3:30, προκειμένου οι δικοί του άνθρωποι να τον αποχαιρετήσουν.

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