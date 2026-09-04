Η Αμαλία Κωστοπούλου μιλά για πρώτη φορά για τον γάμο της

Μία αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Jake Medwell έκανε η Αμαλία Κωστοπούλου μέσα από το νέο βίντεο που μοιράστηκε στο κανάλι της στο Youtube.

"Το άγχος με χτύπησε σαν τρένο μια εβδομάδα πριν την τελετή. Εντελώς ξαφνικά είχα τόσο πολύ άγχος και νομίζω μου το προκάλεσε η πρόγνωση του καιρού που πήγε από ήλιο και πεταλούδες σε καταιγίδες όλη μέρα. Δεν είχαμε σχέδιο για τη βροχή και δεν υπήρχε εναλλακτική απ’ το να ακυρώσουμε τον γάμο. Δεν θα έκανα τον γάμο σε αίθουσα χορού, αλλά για να σας δώσω μία αίσθηση δεν υπήρχε καν αίθουσα χορού. Άρα για μια εβδομάδα κοίταζα το κινητό μου κάθε δευτερόλεπτο κι έκλαιγα. Νομίζω ότι ήμουν τόσο αγχωμένη, βρισκόμουν στο Παρίσι όταν συνέβη, για το τελευταίο μου fitting. Θα έφευγα σε δώδεκα ώρες και κατέληξα να μείνω εκεί για τέσσερις μέρες επειδή ήμουν τόσο αγχωμένη που αρρώστησα" δήλωσε.

Και πρόσθεσε: "Αρρώστησα τόσο που δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι και να μπω στο αμάξι για να πάω στο αεροδρόμιο, νόμιζα ότι θα λιποθυμήσω. Έλεγα "Θεέ μου, δεν θέλω να αργήσω, είναι καλά τα μαλλιά μου; Είναι το μακιγιάζ μου καλό; Πώς θα καθίσω στο αυτοκίνητο χωρίς να τσαλακώσω το φόρεμά μου”, δεν το είχα σκεφτεί. Αυτό ήταν λίγο περίεργο, αλλά βρήκαμε την άκρη στο τέλος. Άρα, αν με ρωτάτε πώς έμεινα ήρεμη, δεν έμεινα. Την εβδομάδα πριν τον γάμο κατέρρευσα, αρρώστησα και μετά προχώρησα".

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