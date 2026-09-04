Κρήτη: Άφησε χρήματα και κοσμήματα έξω από το σπίτι και "έκαναν" φτερά

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Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτηςμε θύμα ηλικιωμένη καταγράφηκε στα Χανιά.

Οι επιτήδειοι, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, την έπεισαν ότι πρέπει να γίνει έλεγχος στο σπίτι της και της ζήτησαν να αφήσει έξω από την κατοικία της χρήματα και κοσμήματα.

Η γυναίκα πείστηκε και άφησε τα αντικείμενα, συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ, έξω από το σπίτι.

Λίγο αργότερα, συνεργός των δραστών πέρασε από το σημείο και τα πήρε, χωρίς η ηλικιωμένη να αντιληφθεί την απάτη.

Οι συγκεκριμένες απάτες συνεχίζονται, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και τα συνεχή δημοσιεύματα.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι κανένας υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ δεν ζητά από πολίτες να αφήσουν χρήματα ή τιμαλφή έξω από το σπίτι τους.

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