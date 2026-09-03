Μητρόπολη Κισάμου: Εκδήλωση για την αρχή του νέου Εκκλησιαστικού έτους και το Περιβάλλον

Η Ενορία Αγίου Γεωργίου Πύργου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Πύργου διοργάνωσαν, στους όμορφους προαύλιους χώρους του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Πύργου, εκδήλωση αφιερωμένη στην αρχή της Ινδίκτου και το περιβάλλον.



Της εκδήλωσης προηγήθηκε Αγιασμός δια το νέο εκκλησιαστικό έτος, υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου. Ακολούθησε η ανάγνωση του βαρυσήμαντος μηνύματος της Ινδίκτου του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Ακολούθως χαιρέτισε και καλωσόρισε ο Εφημέριος της Ενορίας, Αιδ. Πρωτ. π. Αντώνιος Κουμής και ακολούθησαν χαιρετισμοί Φορέων και Εκπροσώπων.

Ο ψυχολόγος κ. Νικόλαος Τριποδάκης, ακολούθως, μίλησε με θέμα: «Κλιματική Απορρύθμιση – Ανθρωπογενής Παρέμβαση (;)». Ο ομιλητής στην μεστή και ουσιαστική ομιλία του, με την προβολή διαφανειών, αναφέρθηκε στο «μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας, την κλιματική κρίση, απόρροια της αλόγιστης συμπεριφοράς του ανθρώπου στο περιβάλλον».

Μίλησε για τις συνέπειες στον πλανήτη, την Ευρώπη, την Ελλάδα, καταλήγοντας στην Κρήτη και την Κίσαμο. Της ομιλίας ακολούθησε χαιρετισμός του Επισκόπου μας, ο οποίος, εξέφρασε την χαρά και ικανοποίηση του για την οργάνωση της εκδήλωσης ως και δια το γεγονός του πλήθους του κόσμου που είχε πλημμυρίσει τον προαύλιο χώρο του Αγίου Γεωργίου, συγχαίροντας «τον ακούραστο Εφημέριο της Ενορίας, Αιδ. π.Αντώνιο Κουμή ως και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Πύργου, δια την αγαστή και καρποφόρο συνεργασία και συνοδοιπορία». Συνεχάρη, επίσης, και την απερχόμενη Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Αγγελική Τσικαλάκη «δια την πολύτιμη προσφορά της».

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Ακολούθως αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα του Πατριαρχικού Μηνύματος σημειώνοντας: «Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος, ο και επονομαζόμενος πράσινος Πατριάρχης, ο Οποίος έχει λάβει πλήθος πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας εις ό,τι αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στο βαρυσήμαντο μήνυμα Του κρούει, για πολλοστή φορά, τον κίνδυνο που διατρέχει η ανθρωπότητα, αυτό της οικολογικής κρίσης και της καταστροφής του περιβάλλοντος, με ότι αυτό συνεπάγεται. ‘ Η οικολογική κρίσις είναι κρίσις της ελευθερίας του ανθρώπου’ αναφέρει στο μήνυμα Του.

Που σημαίνει ότι η ευθύνη της κρίσις αυτής μοιράζεται σε όλους μας, καθώς κάθε φορά που την Θεόσδοτη ελευθερία του ο άνθρωπος την καταχράται και την εκμεταλλεύεται προς ίδιον όφελος και συμφέρον, η φύσις στενάζει, μολύνεται και εκδικείται.», «Ας γίνει η σημερινή ημέρα, η απαρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους, καιρός-ευκαιρία, για όλους μας, αφύπνισης, εγρήγορσης, αυτοκριτικής, ευαισθητοποίησης εις ό,τι αφορά την ευθύνη μας στην προστασία και διαφύλαξη του «οίκου» μας, του φυσικού μας περιβάλλοντος», κατέληξε ο Επίσκοπος μας, ευχόμενος «Ευλογημένο, παρά Θεού καρποφορούμενο το νέο εκκλησιαστικό έτος».

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Ακολούθησε, εκ μέρους της Ενορίας και του Συλλόγου η απονομή επαίνων στα παιδιά της Ενορίας, τα οποία εισήχθησαν σε Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές το παρελθόν Σχολικό έτος. Πλούσιο κέρασμα παρεσχέθη σε όλους τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε εκθέματα παραδοσιακών έργων ως και έργων κατασκευασμένων από ελιά, ξύλο, πυλό, κ.α. Την εκδήλωση παρουσίασε και συντόνισε η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Πύργου κ. Ιωάννα Γεωργιλάκη.

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