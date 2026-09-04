Ηράκλειο: Σοκ από τον θάνατο του πρώην αντιδημάρχου - Βρέθηκε νεκρός με τραύμα από όπλο

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Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων ο θάνατος ενός 65χρονου πρώην δημοτικού συμβούλου και αντιδημάρχου της περιοχής. Ο άνδρας εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης σε χωράφι στις Αγιές Παρασκιές, έχοντας τραύμα από κυνηγετικό όπλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το πρωί είχε κινητοποιηθεί η οικογένεια και συγχωριανοί του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Στο σημείο βρέθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, που διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ τα μέχρι τώρα στοιχεία παραπέμπουν στο ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Ο 65χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην περιοχή, έχοντας υπηρετήσει για χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση.

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