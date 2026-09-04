ΠΑΡ.04 Σεπ 2026 09:51
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Σοκ από τον θάνατο του πρώην αντιδημάρχου - Βρέθηκε νεκρός με τραύμα από όπλο

περιπολικό
clock 06:52 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων ο θάνατος ενός 65χρονου πρώην δημοτικού συμβούλου και αντιδημάρχου της περιοχής. Ο άνδρας εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης σε χωράφι στις Αγιές Παρασκιές, έχοντας τραύμα από κυνηγετικό όπλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το πρωί είχε κινητοποιηθεί η οικογένεια και συγχωριανοί του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Στο σημείο βρέθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, που διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ τα μέχρι τώρα στοιχεία παραπέμπουν στο ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Ο 65χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην περιοχή, έχοντας υπηρετήσει για χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κώστας Σκανδαλίδης στο Ράδιο Κρήτη: Το νέο κοινωνικό συμβόλαιο του ΠΑΣΟΚ και ο συμβολισμός της Κρήτης

Νίκος Ανδρουλάκης: Το δείπνο στο Ψυχρό, τα μηνύματα και η αποψινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο

Διάσωση 75 μεταναστών νότια της Γαύδου – Εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αυτοκτονία Δήμος Αρχανών Αστερουσίων Αστυνομία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis