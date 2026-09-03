Παππάς για πρόγραμμα ΕΛΑΣ: Σαφής και ευδιάκριτη η προγραμματική μετατόπιση του Τσίπρα

Για «μία πάρα πολύ σαφή και ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση» του Αλέξη Τσίπρα «σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν από την αποχώρηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ» έκανε λόγο ο γραμματέας της Κ.Ε. του κόμματος, Νίκος Παππάς, ερωτηθείς σχετικά με τις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού.

Σε συνεντεύξεις του στον Action24 και στα Parapolitika FM, ο κ. Παππάς ανέδειξε τη διαφορετική αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για τον δημοσιονομικό χώρο και τις δυνατότητες άσκησης αναδιανεμητικής πολιτικής.

Όπως εξήγησε, το πακέτο μέτρων της ΕΛΑΣ, ύψους 8 δισ. ευρώ στην τετραετία, αντιστοιχεί περίπου σε 2 δισ. ευρώ ετησίως, δηλαδή «κινείται κοντά στα όρια του δημοσιονομικού χώρου που περιγράφει η κυβέρνηση […] Δεν βλέπω απόκλιση στο πώς αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και διαμόρφωσης δημοσιονομικού χώρου», ανέφερε.

Ο Νίκος Παππάς κατέγραψε συγκεκριμένα τις προγραμματικές διαφορές: «Δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη, δεν άκουσα τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όριο και δεν άκουσα τον μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και στα φάρμακα, δυνατότητα που επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Στις διαφορές συμπεριέλαβε ακόμη τη φορολόγηση των υπερκερδών και την επαναφορά του δημόσιου ελέγχου στη ΔΕΗ, στα ΕΛΠΕ και σε μία τράπεζα, που έχει στο πρόγραμμά του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας: «Αυτοί είναι πυλώνες του προγράμματός μας». Παράλληλα, χαρακτήρισε «πάρα πολύ κρίσιμο» το ζήτημα της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους, το οποίο, όπως είπε, «ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει να θέσει και στα υπόλοιπα κόμματα».

«Εμείς τα είχαμε προτείνει, τα έχουμε κοστολογήσει, θα τα επαναφέρουμε. Θα δείξουμε πώς μέσα στον δημοσιονομικό κανόνα αυτά μπορούν να γίνουν», υπογράμμισε, προαναγγέλλοντας επικαιροποιημένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη και «πάρα πολύ σοβαρές προτάσεις που θα προκαλέσουν συζήτηση κυρίως για τα ζητήματα της στέγης».

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