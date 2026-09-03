Δανάη Μπάρκα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της

Η Δανάη Μπάρκα πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε πως είναι έγκυος το πρώτο της παιδί. Η παρουσιάστρια έκανε ένα Instagram story, θέλοντας αυτή τη φορά να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς της φίλους για τις ευχές που της έστειλαν.

«Επίσης δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα και το μοίρασμα προσωπικών ιστοριών σας, αλλά επειδή δε θέλω να σας πρήξω όλους και να λέω συνέχεια πόσο υπέροχοι είστε, κρατιέμαι ακόμα», έγραψε χαρακτηριστικά.

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