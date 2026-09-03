Ερευνητές εντόπισαν ίχνη της ευλογιάς των προβάτων σε μεσαιωνικά χειρόγραφα

Μια διεθνής ομάδα γενετιστών, ιστορικών, ιολόγων, χημικών και συντηρητών ανέλυσαν DNA από τα δέρματα ζώων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των περγαμηνών σημαντικών μεσαιωνικών χειρογράφων στην Ευρώπη και εντόπισαν ίχνη του ιού της ευλογιάς των προβάτων.

Η περγαμηνή που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή αυτών των χειρογράφων κατασκευαζόταν από δέρματα ζώων, όπως πρόβατα, κατσίκες και βοοειδή. Ως εκ τούτου, λειτουργεί ως ένα μοναδικό βιολογικό αρχείο, διατηρώντας πληροφορίες για την υγεία του ζώου κατά τον χρόνο του θανάτου του, ακόμη και αιώνες αργότερα.

Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Science Advances», αποδεικνύεται ότι ορισμένα από τα πιο γνωστά ιστορικά χειρόγραφα της Ευρώπης λειτουργούν ως βιολογικές χρονοκάψουλες για την αποκάλυψη της ιστορίας 3.500 ετών του ιού της ευλογιάς των προβάτων.

Μεταξύ των έργων που αναλύθηκαν ήταν τα ηλικίας 1.000 ετών Ευαγγέλια του Γιορκ (York Gospels), ένα από τα σημαντικότερα εικονογραφημένα χειρόγραφα που έχουν διασωθεί από την πρώιμη αγγλοσαξονική περίοδο. Εξετάστηκαν επίσης παλαιότερα χειρόγραφα, όπως το Corpus Glossary του Corpus Christi College του Κέμπριτζ, ένα από τα αρχαιότερα αγγλικά λεξικά, καθώς και άλλα μεσαιωνικά χειρόγραφα από τη Βρετανία και την ηπειρωτική Ευρώπη.

Σε αρκετές περιπτώσεις, πολλαπλές σελίδες του ίδιου χειρογράφου περιείχαν DNA του ιού της ευλογιάς των προβάτων, γεγονός που υποδηλώνει ότι για την κατασκευή της περγαμηνής είχαν χρησιμοποιηθεί δέρματα μολυσμένων ζώων. Οι ερευνητές, με επικεφαλής επιστήμονες του University College Dublin, συνδύασαν επίσης την ανάλυση των χειρογράφων με ακόμη παλαιότερα δείγματα από δόντια προβάτων της Εποχής του Χαλκού που προέρχονται από οικισμούς κτηνοτρόφων στην Ευρασιατική στέπα, και διαπίστωσαν ότι η ευλογιά των προβάτων αποτελεί απειλή για τα ζώα στην Ευρώπη για περισσότερα από 3.700 χρόνια.

«Αυτά τα γονιδιώματα μάς βοηθούν να κατανοήσουμε πώς εξελίχθηκαν αυτά τα παθογόνα και πώς επηρέασαν τις κοινωνίες του παρελθόντος», σημειώνει ο Λουί Λ'Οτ, υποψήφιος διδάκτορας στο University College Dublin και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Ένα από τα πιο απρόσμενα ευρήματα της μελέτης ήταν η ανίχνευση του ιού της ευλογιάς των προβάτων σε περγαμηνή που είχε κατασκευαστεί από δέρμα μοσχαριού και κατσίκας. Το εύρημα αυτό μπορεί να υποδηλώνει είτε σπάνιες περιπτώσεις μετάδοσης του ιού μεταξύ διαφορετικών ειδών είτε επιμόλυνση κατά τη διαδικασία παραγωγής της περγαμηνής. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αρχαία γονιδιώματα μπορούν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα παθογόνα που εξακολουθούν να μας επηρεάζουν σήμερα.

«Διαπιστώνουμε ότι, σε αντίθεση με τον ιό της ευλογιάς του ανθρώπου, το γονιδίωμα του ιού της ευλογιάς των προβάτων παρέμεινε ιδιαίτερα σταθερό κατά τις τελευταίες χιλιετίες. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι γενετικές αλλαγές που προηγήθηκαν αυτής της περιόδου ήταν πολύ σημαντικές για την εξέλιξη του ιού της ευλογιάς των προβάτων και την προσαρμογή του ώστε να μολύνει τον ξενιστή του. Η γνώση αυτή μπορεί να μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε το παθογόνο στο μέλλον», περιγράφει ο επικεφαλής της έρευνας υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σήμερα συνεχίζουν να παλεύουν ενάντια στον ιό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επιδημία στην Ελλάδα.

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