Παγκόσμιο πρωτάθλημα Open Water Εφήβων: Τη 16η θέση στα 10 χλμ ο Βασίλης Κακουλάκης

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Τη 16η θέση στα 10 χλμ. Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθώνιας Κολύμβησης Εφήβων - Νεανίδων, που διεξάγεται στο Σάντα Φε της Αργεντινής, κατέκτησε ο Βασίλης Κακουλάκης, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του ΠΑΟΚ και του Ωρίωνα τερμάτισε σε χρόνο 1ώρ50:07.30.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ούγγρος Καρπάτι με 1ώρ46:46.30, το ασημένιο ο Αμερικανός Γιάκομπς με 1ώρ46:51.70 και το χάλκινο ο Βραζιλιάνος Αγκιάρ με 1ωρ46:53.30.

Αυριο Παρασκευή (4/9), δεύτερη μέρα των αγώνων, θα μετάσχουν στα 7,5 χλμ Εφήβων οι Κωνσταντίνος Χουρδάκης(Ολυμπιακός,Τρίτωνας) και Νίκος Κακουλάκης(ΠΑΟΚ,Ωρίωνας).Και οι δύο από το Ηράκλειο.