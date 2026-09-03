Δένδιας από Θράκη: "Όχι" στην αποστρατικοποίηση – Ταχύτατη θωράκιση των νησιών με ορίζοντα το 2030

Από την ακριτική Θράκη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρουσίασε το εκτεταμένο πρόγραμμα αμυντικής θωράκισης της χώρας, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν συζητά την αποστρατικοποίηση των νησιών της, αλλά αντίθετα επιταχύνει τη στρατιωτική τους ενίσχυση με ορίζοντα το 2030.

Η επιλογή της Θράκης για τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις δεν ήταν τυχαία. Επιθεωρώντας κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Διδυμότειχο, την Αλεξανδρούπολη και την Ξάνθη, ο Έλληνας Υπουργός έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Η δήλωσή του έρχεται ως άμεση, έμπρακτη απάντηση στις πρόσφατες αξιώσεις του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επανέφερε μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, καλώντας την Ελλάδα να «εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο».

Η ελληνική απάντηση δίνεται στο πεδίο των έργων. Με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι το κυρίαρχο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα —όπως αυτό κατοχυρώνεται από το Άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ— είναι αδιαπραγμάτευτο. Έναντι της υπαρκτής απειλής και της διάταξης των τουρκικών δυνάμεων στα μικρασιατικά παράλια, η Ελλάδα απαντά με απόλυτη ετοιμότητα.



Το επίκεντρο της νέας στρατηγικής αφορά την εκτέλεση ενός γιγαντιαίου προγράμματος που περιλαμβάνει 522 έργα οχύρωσης. Αυτά τα έργα δεν περιορίζονται μόνο στην πρώτη γραμμή άμυνας και διασποράς στον Έβρο και στα νησιά, αλλά επεκτείνονται και στις κρίσιμες θέσεις υποστήριξης στα μετόπισθεν.

Για την ταχύτατη υλοποίηση του πλάνου, βρίσκονται ήδη σε πλήρη λειτουργία οκτώ ειδικές μονάδες παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στην Ξάνθη, το οποίο παράγει διασυνδεόμενα μπλοκ υψηλής ανθεκτικότητας. Τα στοιχεία αυτά μεταφέρονται άμεσα στα σημεία ενδιαφέροντος, θωρακίζοντας τις θέσεις μάχης και εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή προστασία του στρατιωτικού προσωπικού από εχθρικά πλήγματα.

Παράλληλα, η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας συνδέει την αμυντική θωράκιση με την κοινωνική μέριμνα. Το μεγάλο οικιστικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη προβλέπει την κατασκευή χιλιάδων σύγχρονων κατοικιών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι πρώτες φάσεις του προγράμματος εστιάζουν αποκλειστικά στον Έβρο και τα νησιά, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που φυλάττουν τα σύνορα.





Η Ελλάδα κινείται πλέον πάνω σε έναν ξεκάθαρο οδικό χάρτη. Η οχύρωση των συνόρων, η αναδιοργάνωση της δομής δυνάμεων και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος μέσω προηγμένων τεχνολογιών —όπως η πρόσφατη έγκριση του αντιπυραυλικού και αντιαεροπορικού προγράμματος «Ασπίδα του Αχιλλέα»— συνθέτουν μια νέα πραγματικότητα. Μέχρι το 2030, η χώρα θα διαθέτει ένα απόλυτα θωρακισμένο και σύγχρονο αμυντικό δίκτυο, στέλνοντας το μήνυμα ότι η εθνική κυριαρχία παραμένει ανυποχώρητη.

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