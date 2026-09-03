Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού στις Γούβες: Συναγερμός μετά τον εντοπισμό σορού στη θάλασσα

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στο Λιμενικό Σώμα, έπειτα από τον εντοπισμό μιας σορού να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών, στο Ηράκλειο.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε στα ανοιχτά, μπροστά από γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος με πλωτά μέσα, προκειμένου να προχωρήσουν στην περισυλλογή της σορού και στη μεταφορά της στην ξηρά.

Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επίσημη αναγνώριση, ούτε υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού.

Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και θα οδηγήσει στην οριστική ταυτοποίηση.

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