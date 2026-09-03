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GOSSIP - LIFESTYLE

Σολωμού: Το καλοκαίρι στη Σαντορίνη που «παντρεύτηκε» και κράτησε κρυφό για δεκαετίες

σολωμου
clock 19:00 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρία Σολωμού πόσταρε φωτογραφίες από τα νεανικά της χρόνια και τον τότε σύντροφό της, Πάνο, με τον οποίον «παντρεύτηκαν» στη Σαντορίνη σε μία συμβολική τελετή.

«Once upon a time. Αυτή είμαι εγώ. Και αυτός είναι ο Πάνος. Και είμαστε στη Σαντορίνη. Κάθε 19 χρόνος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις… οπότε είπαμε να παντρευτούμε», έγραψε η ηθοποιός.

Παράλληλα, η Μαρία Σολωμού ξεκαθάρισε πως η κίνηση αυτή δεν είχε επίσημο ή νομικό χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας: «Εννοείται χωρίς άδειες … έτσι ,μόνοι μας. Παρόλα αυτά για μας ήταν αληθινό….». Κλείνοντας την αναδρομή στο παρελθόν και αναλογιζόμενη τη χρονική απόσταση από το συμβάν, ανέφερε: «Σα να ξέραμε ότι μετά από 30 και ,χρόνια …..»


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A post shared by Maria Solomou (@mariasolomou_official)

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Μαρία Σολωμού Γάμος
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