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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

52 Χρόνια ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για την ιστορική επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη (βίντεο)

ανδρουλακης ηρακλειο
clock 19:30 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών, ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, απηύθυνε επετειακό μήνυμα εστιάζοντας στη διαχρονική προσφορά της παράταξης στη χώρα.

Στο επίκεντρο του μηνύματος

Η ιστορική παρακαταθήκη: Η σύνδεση των αρχών της 3ης Σεπτέμβρη («Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση») με τις σύγχρονες προκλήσεις.

Το κοινωνικό κράτος: Η δέσμευση για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, της παιδείας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η επόμενη μέρα: Το κάλεσμα για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης με στόχο μια αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση.

Το ΠΑΣΟΚ, έχοντας διαγράψει μια πορεία μισού αιώνα με μεγάλες μεταρρυθμίσεις αλλά και έντονες πολιτικές αναταράξεις, επιδιώκει σήμερα να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του στο σύγχρονο πολιτικό σκηνικό, προτάσσοντας τις σοσιαλδημοκρατικές του αξίες.

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