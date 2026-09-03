Βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου για τον Νίκο Ανδρουλάκη (εικόνες)

Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη και τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος.

Ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, έστειλε ισχυρό μήνυμα πολιτικής ανατροπής και νίκης, επιλέγοντας την Κρήτη και το Ηράκλειο ως σημείο αναφοράς για τη νέα πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε βόλτα στο κέντρο της πόλης, έχοντας την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και πολίτες του Ηρακλείου και να ακούσει από κοντά τις σκέψεις, τις ανησυχίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

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Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο κέντρο, χαιρέτησε εργαζόμενους σε καταστήματα, αλλά και σε χώρους εστίασης, ανταλλάσσοντας μαζί τους λίγα λόγια και φωτογραφίες.

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Η σημερινή παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η επέτειος της 3ης Σεπτέμβρη αποτελεί μια σημαντική ημερομηνία για την ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Από την Κρήτη, ο πρόεδρος του κόμματος συνδέει την ιστορική παρακαταθήκη του Κινήματος με το πολιτικό του μήνυμα για το μέλλον της χώρας.

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Στις 19:30 η κεντρική ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην κεντρική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 19:30 στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

Το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης είναι: «3η Σεπτέμβρη – Ξεκίνημα Νίκης»

Με φόντο την ιστορική επέτειο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αναπτύξει το πολιτικό του μήνυμα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή και ανατροπή των σημερινών συσχετισμών.

Η επιλογή του Ηρακλείου για την κορυφαία πολιτική εκδήλωση της επετείου προσδίδει ξεχωριστό συμβολισμό στη φετινή 3η Σεπτέμβρη, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο του μηνύματος του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα.

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