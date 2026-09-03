Σπίτι μου 2: Πάνω από 14.000 νοικοκυριά απέκτησαν κατοικία

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Ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου 2026 η φάση συμβασιοποίησης του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρείχε άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και κατά 50% από πόρους των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:

• Εγκρίθηκαν 15.097 δάνεια, συνολικής αξίας 1,82 δισ. ευρώ (94,5% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος), με μέσο ύψος δανείου 120,4 χιλ. ευρώ.

• Υπογράφηκαν 14.114 δανειακές συμβάσεις, ύψους 1,54 δισ. ευρώ, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε σε σύμβαση.

• Η συνολική δημόσια στήριξη διαμορφώθηκε σε 943,2 εκατ. ευρώ (909,2 εκατ. ευρώ συμμετοχή στα δάνεια και 34,1 εκατ. ευρώ επιδότηση επιτοκίου), κινητοποιώντας αγορές ακινήτων συνολικής αξίας άνω των 2,15 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα, το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του Στεγαστικού -που περιλαμβάνει δράσεις ύψους 6,5 δισ. ευρώ- πέτυχε τον κοινωνικό στόχο του, καθώς κατευθύνθηκε σε νοικοκυριά που είχαν περιορισμένη πρόσβαση στην τραπεζική στεγαστική πίστη.

Ενδεικτικά:

• 2 στους 3 ωφελούμενους (66,6%) έχουν ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Ενώ, μόνο το 0,58% έχουν εισόδημα πάνω από 44.000 ευρώ.

• Η μέση ηλικία των ωφελούμενων είναι 38 έτη, με το 41% να είναι ηλικίας έως 36 ετών.

• Το 58,45% είναι έγγαμοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης, ενώ σημαντικό είναι ότι το 7% αφορά μονογονεϊκές οικογένειες — περίπου 1.060 νοικοκυριά.

• Περισσότεροι από 1.660 ωφελούμενοι σχετίζονται με οικογένειες με 3 ή περισσότερα τέκνα, τα οποία επωφελήθηκαν από ακόμη μεγαλύτερη μείωση επιτοκίου.

• 108 ωφελούμενοι είναι ΑμεΑ.

Οι περιοχές

Επίσης, τα επίσημα στοιχεία καταδεικνύουν την περιφερειακή διάσταση του Προγράμματος, καθώς:

Το 37% των δανείων (5.594 δάνεια, αξίας 619,8 εκατ. ευρώ) κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, με ισχυρή συμμετοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1.075 δάνεια), της Θεσσαλίας (1.051) και της Δυτικής Ελλάδας (844).

Η μέση εμπορική αξία των ακινήτων διαμορφώθηκε σε 152,1 χιλ. ευρώ και το μέσο εμβαδόν σε 88,5 τ.μ..

Σημειώνεται ότι τα εγκεκριμένα δάνεια που δεν είχαν προλάβει να συμβασιοποιηθούν έως το ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης (2 Ιουνίου 2026), συμβασιοποιήθηκαν έως τις 31 Αυγούστου 2026 με πόρους που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, διασφαλίζοντας ότι κανένας εγκεκριμένος δικαιούχος δεν έμεινε εκτός προγράμματος για λόγους προθεσμιών.

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