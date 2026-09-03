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ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Είναι ντροπή η ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών»

Βολοντίμιρ Ζελένσκι 
clock 12:45 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκιεπέκρινε έντονα την SBU και τη GUR της Ουκρανίας, μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών στο Κίεβο μεταξύ των δύο υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας, η οποία, σύμφωνα με αναφορές, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αξιωματικοί.

Η SBU είναι η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας, αντίστοιχη με τη MI5 ή το FBI. Η GUR, ή HUR, αποτελεί τον στρατιωτικό αντίστοιχο φορέα και πραγματοποιεί επίσης στρατιωτικές επιχειρήσεις και ειδικές αποστολές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ένοπλη σύγκρουση προκλήθηκε όταν η SBU έθεσε υπό κράτηση έναν ηγέτη μιας ρωσικής μονάδας κατά του Κρεμλίνου, η οποία πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας υπό την εποπτεία της GUR.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την κατάσταση «απολύτως ντροπιαστική» και διέταξε την εμπλοκή εισαγγελέων και ανακριτών, ενώ παράλληλα απέλυσε ανώτερο αξιωματούχο της SBU.

«Εδώ, στην Ουκρανία, πυροβολισμοί επιτρέπονται μόνο εναντίον των Ρώσων κατακτητών, για την υπεράσπιση της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Το κράτος μας δεν θα θεωρήσει καμία άλλη ένοπλη σύγκρουση ως κάτι που επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να κάνει».

Πώς έγινε το περιστατικό

Η ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR) και της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (02/09) στο Κίεβο.

Σύμφωνα με την Kyiv Independent, η SBU δήλωσε ότι διερευνούσε μια ρωσική συνωμοσία των υπηρεσιών πληροφοριών με στόχο τον Στέπαν Καπλούνοφ, υπαρχηγό του Russian Volunteer Corps (RVC), όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί.

Ο διοικητής της ειδικής μονάδας «Timur» της HUR, στην οποία υπάγεται και το RVC, δήλωσε ότι μέλη της SBU άνοιξαν πυρ εναντίον άοπλων αξιωματικών της HUR και κατηγόρησε την SBU για «απαγωγή» του Καπλούνοφ.

Ο Ζελένσκι απέπεμψε τον Όλεγκ Χράμοφ, επικεφαλής του τμήματος της SBU

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε τον Όλεγκ Χράμοφ, επικεφαλής του τμήματος της SBU για την προστασία κρατικών απορρήτων, και ζήτησε τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας.

Η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ δύο κλάδων των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας ξέσπασε το πρωί της 2ας Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια έρευνας σχετικά με τον Ρώσο αντιπολιτευόμενο Στέπαν Καπλούνοφ.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανέφερε ότι ερευνούσε μια φερόμενη ως τρομοκρατική συνωμοσία της Ρωσίας εναντίον ενός μέλους της ρωσικής αντιπολίτευσης. Νωρίτερα, πηγή στις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσε στην Kyiv Independent ότι στόχος της συνωμοσίας ήταν ο Καπλούνοφ, υπαρχηγός του Russian Volunteer Corps (RVC), μιας παραστρατιωτικής μονάδας που πολεμά στο πλευρό του Κιέβου.

Το RVC υπάγεται στην ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (HUR).

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