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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκιεπέκρινε έντονα την SBU και τη GUR της Ουκρανίας, μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών στο Κίεβο μεταξύ των δύο υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας, η οποία, σύμφωνα με αναφορές, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αξιωματικοί.

Η SBU είναι η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας, αντίστοιχη με τη MI5 ή το FBI. Η GUR, ή HUR, αποτελεί τον στρατιωτικό αντίστοιχο φορέα και πραγματοποιεί επίσης στρατιωτικές επιχειρήσεις και ειδικές αποστολές.

IN UKRAINE 🇺🇦 a shootout occurred between 2 law enforcement agencies.







Officers from the Security Bureau of Ukraine (SBU) opened fire against officers from Ukraine's military intelligence agency (GUR). At least 10 officers are receiving treatment for bullet wounds.







The conflict… pic.twitter.com/Me6vZetSlv — Joel The Dane 🇩🇰🇺🇦 Данський Козак #NAFO (@JoelTheDane) September 2, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ένοπλη σύγκρουση προκλήθηκε όταν η SBU έθεσε υπό κράτηση έναν ηγέτη μιας ρωσικής μονάδας κατά του Κρεμλίνου, η οποία πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας υπό την εποπτεία της GUR.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την κατάσταση «απολύτως ντροπιαστική» και διέταξε την εμπλοκή εισαγγελέων και ανακριτών, ενώ παράλληλα απέλυσε ανώτερο αξιωματούχο της SBU.

«Εδώ, στην Ουκρανία, πυροβολισμοί επιτρέπονται μόνο εναντίον των Ρώσων κατακτητών, για την υπεράσπιση της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Το κράτος μας δεν θα θεωρήσει καμία άλλη ένοπλη σύγκρουση ως κάτι που επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να κάνει».

Πώς έγινε το περιστατικό

Η ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR) και της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (02/09) στο Κίεβο.

Ukrainian media reports clashes between GUR and SBU officers, the country's main intelligence services.







Official statements claimed a joint operation, but local reports show a more complicated picture. pic.twitter.com/XzRp3Pd85g — Jungle Journey (@JnglJourney) September 2, 2026

Σύμφωνα με την Kyiv Independent, η SBU δήλωσε ότι διερευνούσε μια ρωσική συνωμοσία των υπηρεσιών πληροφοριών με στόχο τον Στέπαν Καπλούνοφ, υπαρχηγό του Russian Volunteer Corps (RVC), όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί.

Ο διοικητής της ειδικής μονάδας «Timur» της HUR, στην οποία υπάγεται και το RVC, δήλωσε ότι μέλη της SBU άνοιξαν πυρ εναντίον άοπλων αξιωματικών της HUR και κατηγόρησε την SBU για «απαγωγή» του Καπλούνοφ.

⚡️Update: Zelensky dismisses high-ranking SBU official, demands investigation after shootout between Ukraine's security services in Kyiv.







President Zelensky has dismissed Oleg Khramov, head of the SBU's department for the protection of state secrets.https://t.co/fpS5KuCG8k — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 2, 2026

Ο Ζελένσκι απέπεμψε τον Όλεγκ Χράμοφ, επικεφαλής του τμήματος της SBU

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε τον Όλεγκ Χράμοφ, επικεφαλής του τμήματος της SBU για την προστασία κρατικών απορρήτων, και ζήτησε τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας.

Η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ δύο κλάδων των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας ξέσπασε το πρωί της 2ας Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια έρευνας σχετικά με τον Ρώσο αντιπολιτευόμενο Στέπαν Καπλούνοφ.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανέφερε ότι ερευνούσε μια φερόμενη ως τρομοκρατική συνωμοσία της Ρωσίας εναντίον ενός μέλους της ρωσικής αντιπολίτευσης. Νωρίτερα, πηγή στις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσε στην Kyiv Independent ότι στόχος της συνωμοσίας ήταν ο Καπλούνοφ, υπαρχηγός του Russian Volunteer Corps (RVC), μιας παραστρατιωτικής μονάδας που πολεμά στο πλευρό του Κιέβου.

Το RVC υπάγεται στην ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (HUR).

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