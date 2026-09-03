90η ΔΕΘ: Το πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών – Οι συγκεντρώσεις, οι συναυλίες και οι εκδηλώσεις

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Τις πύλες της ανοίγει αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου έως και τις 13 του μηνός, η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Με τιμώμενη χώρα την Ιαπωνία, η ΔΕΘ έρχεται ως μια μεγάλη επετειακή γιορτή για την πόλη, με σημαντικές επιχειρηματικές και εκθεσιακές συμμετοχές, τεχνολογία, καινοτομία, πολιτισμό, γαστρονομία, δράσεις για όλη την οικογένεια και ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών.

Οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών

Στο πολιτικό πρόγραμμα, στα εγκαίνια της έκθεσης από τις 19:30, το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι.Βελλίδης», ενώ την επομένη το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί και η ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Νίκου Ανδρουλάκη και το πρωί της Κυριακής θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Επίσης, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα πραγματοποιήσει ομιλία την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 19:00, στο Βελλίδειο.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου αναμένεται να δώσει συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο και ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα παραχωρήσει συνέντευξη Tύπου και η επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, ενώ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου της Νέας Αριστεράς από τον γραμματέα Κ.Ε., Γαβριήλ Σακελλαρίδη στην αίθουσα D του Σ.Κ. Νικόλαος Γερμανός.

Την επομένη, την Τρίτη 8 του μηνός στις 13:00 αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης στην αίθουσα D του Σ.Κ. Νικόλαος Γερμανός.

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου συνέντευξη Tύπου θα παραχωρήσει στις 10:00 και η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του πολιτικού κινήματος “Ελπίδα για τη Δημοκρατία”.

Οι συγκεντρώσεις και οι πορείες του Σαββάτου

Με αφορμή τα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, έχουν προγραμματιστεί αρκετές συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη.

Η ΓΣΕΕ και το ΕΚΘ καλούν σε αγωνιστικό συλλαλητήριο στις 18:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου, με τη συμμετοχή εργαζομένων, συνταξιούχων, ανέργων και φοιτητών.

Στο ίδιο σημείο και την ίδια ώρα καλεί σε κινητοποίηση και η ΑΔΕΔΥ, μαζί με την ΕΔΟΘ και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Παράλληλα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει ανακοινώσει αγροτικό συλλαλητήριο στις 17:00 στον Λευκό Πύργο, με συμμετοχή και τρακτέρ.

Στις 17:30 το ΚΚΕ, τα εργατικά σωματεία και τα συνδικάτα καλούν σε συλλαλητήριο στην πλατεία ΧΑΝΘ.

Στην Καμάρα στις 18:00 έχουν επίσης ανακοινωθεί συγκεντρώσεις από εργατικά σωματεία και αναρχικές συλλογικότητες.

Οι συναυλίες

Οι συναυλίες ξεκινούν καθημερινά στις 21:30, δίνοντας έναν διαφορετικό ρυθμό στις βραδινές ώρες της Έκθεσης.

Η είσοδος στις συναυλίες είναι δωρεάν για όσους διαθέτουν εισιτήριο εισόδου στη ΔΕΘ. Έτσι, οι επισκέπτες μπορούν να συνδυάσουν την περιήγησή τους στα περίπτερα και τις εκδηλώσεις της Έκθεσης με μια βραδινή μουσική εμφάνιση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου: Λευτέρης Πανταζής & Άντζελα Δημητρίου



Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου: STAVENTO feat. Daphne Lawrence & Marseaux



Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου: Πάνος Μουζουράκης & Κωστής Μαραβέγιας



Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου: Έλλη Κοκκίνου & Ανδρομάχη



Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου: Ελεωνόρα Ζουγανέλη



Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου: AKYLAS



Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου: Ρία Ελληνίδου

Με άρωμα Ιαπωνίας και πάνω από 1.000 εκθέτες

Με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, Τιμώμενη Χώρα την Ιαπωνία, 25 συμμετέχουσες χώρες, 11 θεματικές ενότητες, έκθεση-αφιέρωμα για τη συμπλήρωση των 100 ετών από την πρώτη διοργάνωση του 1926 και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων η έκθεση αναμένεται να δώσει τον παλμό της για εννέα ημέρες στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Το ελληνικό και διεθνές κοινό θα εξερευνήσει το ιαπωνικό «σύμπαν» στο Περίπτερο 13, σε έναν εκθεσιακό χώρο 3.200 τ.μ., με 25 εταιρείες και φορείς, μέσα από τη φιλοσοφία του TAKUMI, δηλαδή του τεχνίτη. Η φιλοσοφία αυτή αντιπροσωπεύει τη διαχρονική αφοσίωση για την τελειοποίηση μιας τέχνης και βασίζεται στη δεξιοτεχνία, την ακρίβεια και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό.

Για τις οικογένειες, το JuniorLand φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις, παιχνίδια και αθλητικές δραστηριότητες, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» διοργανώνει εργαστήρια με έμπνευση από την Ιαπωνία. Την ίδια ώρα, οι Δημοτικές Φιλαρμονικές από όλη την Ελλάδα συμμετέχουν καθημερινά στον «Μουσικό Περίπατο».

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