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ΚΟΣΜΟΣ

Νέες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική Οδησσό: 17 τραυματίες και ζημιές σε κτίρια

οδησσός
clock 09:35 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν τον τραυματισμό 17 ανθρώπων και ζημιές σε κτίριο κατοικιών 21 ορόφων νωρίς σήμερα το πρωί στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Σέρχιι Λισάκ.

Μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν παιδιά, ανέφερε ο Λισάκ στην ανάρτησή του, που περιλάμβανε εικόνες ενός κτιρίου με σπασμένους τους υαλοπίνακες των παραθύρων του.

Στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Ρόιτερς πως σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, το βράδυ έκρηξη, εν μέσω συνεχών ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων.

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