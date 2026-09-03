Μένει στον ΟΦΗ μέχρι τον Ιανουάριο ο Νους – Ναυάγησε του Λάμπρου(vid)

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Τιάγκο Νους στον Ολυμπιακό, καθώς ενεργοποιήθηκε η προφορική συμφωνία που υπήρχε ανάμεσα στον ΟΦΗ και τους «ερυθρόλευκους» για την παραχώρηση του Αργεντινού εξτρέμ.

Η συμφωνία βέβαια, ανάμεσα στις δύο πλευρές άλλαξε, καθώς ο Νους θα παραμείνει ως δανεικός στον ΟΦΗ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και θα ενταχθεί στο έμψυχο δυναμικό των Πειραιωτών από τον Γενάρη του 2027.

Η παραμονή του Αργεντίνου μεσοεπιθετικού στον ΟΦΗ συνδέεται άμεσα με το «ναυάγιο» της μεταγραφής του Λάζαρου Λάμπρου από τον Βόλο. Η μεταγραφή αυτή δεν προχώρησε δεν προχώρησε και έτσι ο Νους θα παραμείνει στο ρόστερ της Κρητικής ομάδας μέχρι το τέλος του 2026.

Tι λέχθηκε (και)για τον Νους