Προφορική συμφωνία ΟΦΗ – Ολυμπιακού για Νους

Σε προφορική συμφωνία για τη μεταγραφή του Τιάγκο Νους έχουν φτάσει ΟΦΗ και Ολυμπιακός.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον στη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας συμφωνίας που περιλαμβάνει και μία ακόμη σημαντική παράμετρο για την ηρακλειώτικη ομάδα, την επέκταση του δανεισμού του Ηλία Αθανασίου για έναν επιπλέον χρόνο.

Οι οριστικές διαπραγματεύσεις για τον Νους βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο μεταξύ των δύο συλλόγων υπάρχει πλέον προφορική συμφωνία. Σε αυτή προβλέπεται το οικονομικό αντάλλαγμα που θα λάβει ο ΟΦΗ, καθώς και ποσοστό μεταπώλησης για τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή.

Ο Νους αναμένεται να μεταβεί άμεσα στην Αθήνα για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο ζήτημα, θα προχωρήσει η οριστικοποίηση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον Νους, ΟΦΗ και Ολυμπιακός έχουν συμφωνήσει και για την επέκταση του δανεισμού του Αθανασίου για έναν ακόμη χρόνο, μέχρι το 2028. Για να προχωρήσει πάντως και αυτό το σκέλος θα πρέπει, σε δεύτερο χρόνο, να υπάρξει συμφωνία του ΟΦΗ και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Οι εξελίξεις “τρέχουν” λίγες ώρες πριν από την προθεσμία για την υποβολή της ευρωπαϊκής λίστας του ΟΦΗ στην UEFA.