Με τέχνη, μουσική και αστροπαρατήρηση συνεχίζεται το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών του Δήμου Ηρακλείου

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Με εκπαιδευτικές δράσεις για την αστρονομία, συναυλίες και κινηματογραφικές προβολές, συνεχίζεται την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών που διοργανώνεται από τον Δήμο Ηρακλείου και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού έως τις 10 Σεπτεμβρίου με περισσότερες από 35 εκδηλώσεις μουσικής, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού και εικαστικών δράσεων, οι περισσότερες με ελεύθερη είσοδο, που παρουσιάζονται στις πλατείες, στις στοές, στις πύλες στους προμαχώνες και στα κηποθέατρα των Ενετικών Τειχών της πόλης.

Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει στην Πύλη Βιτούρι, τη συναυλία «Αρκούδες των Αγωγών της Πολυκατοικίας», ένα μουσικό σχήμα που δημιουργήθηκε με αφορμή το ομώνυμο διήγημα του Χούλιο Κορτάσαρ και ένα μικροσκοπικό fm synth το 2024 από τον κιθαρίστα, ποιητή και συνθέτη Οδυσσέα Γραμματικάκη και τον μπασίστα Κώστα Βλάχο. Την συναυλία παρακολούθησε και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός που συνοδευόταν από την σύζυγό του Άση Λυγερού, μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη- Σκαλίδη. Στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» οι φίλοι της τέχνης παρακολούθησαν τη μουσική-εικαστική παράσταση: «Συναισθησία» σε ιδέα και σκηνοθεσία Μανώλη Σειραγάκη και στην πλατεία Προμαχώνα Ιησού ένα μουσικό αφιέρωμα στις ιδιαίτερες μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου με τη παράσταση: «Μεσόγειος... Μια γειτονιά, ένα τραγούδι, σε θάλασσα ειρήνης…». Παράλληλα στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο «Βηθλεέμ» οι λάτρεις της έβδομης τέχνης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ταινία «Φραντς Κάφκα» σε σκηνοθεσία: Ανιέσκα Χόλαντ.

Το πρόγραμμα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου

Προμαχώνας Αγίου Ανδρέα

18:00 -23:00 Εκπαιδευτική δράση - Παρατήρηση του ουρανού «Στη δύση του Ήλιου ανατέλλουν τ’ άστρα»

Το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης (Σ.Φ.Α.Κ.) και η Αστρονομική Ομάδα Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Α.Ο.Φ.Π.Κ) διοργανώνουν αστροβραδιά.

18:00 Ηλιακή Παρατήρηση

20:00 Ομιλία του μέλους της ένωσης ΠερίΑστρον και μεταδιδακτορικού ερευνητή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής ΙΤΕ, Γρηγόρη Μαραβέλια, με τίτλο «Ζώντας στα άκρα: το τίμημα των άστρων μεγάλης μάζας»

21:00 - 23:00 Αστροπαρατήρηση με τηλεσκόπια του Σ.Φ.Α.Κ. και της Α.Ο.Φ.Π.Κ

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος Βηθλεέμ

21:00 Cine-opera

«À Paristouslesdeux» από την Εθνική Λυρική Σκηνή

Μια παράσταση που μας καλεί να ανακαλύψουμε το οπερατικό σάουντρακ του Παρισιού. Τη μουσική σφραγίδα της πόλης που αγάπησαν οι μεγάλοι δημιουργοί, της πόλης που έγινε το κομμάτι των μεγάλων οπερατικών ερώτων. Ένα μεικτό θέαμα που φέρνει σε διάλογο την τέχνη του σινεμά με τη λυρική τέχνη παρουσιάζει η Εθνική Λυρική Σκηνή, δημιουργώντας ένα νέο υβριδικό έργο,

μέσα από την παράδοση του παστίτσιο. Ο όρος παστίτσιο (στα Ιταλικά pasticcio και στα Γαλλικά pastiche) συναντάται ήδη από τον 18ο αιώνα και αναφέρεται σε ένα μουσικό έργο το οποίο αποτελείται από αποσπάσματα άλλων έργων, ενός ή και περισσότερων συνθετών. Ο θεατής παρακολουθεί σε κινηματογραφική οθόνη μια σπονδυλωτή βωβή ταινία. Μπροστά από την οθόνη τραγουδιστές της όπερας ερμηνεύουν, συνοδεία πιάνου, άριες και ντουέτα που αναφέρονται στο Παρίσι.

Στόχος της παραγωγής είναι να ζωντανέψει τη φαντασία του θεατή και να του μεταδώσει τη μεγαλοπρέπεια της λυρικής τέχνης, παρουσιάζοντας τις οπερατικές ιστορίες στη μεγάλη οθόνη με κινηματογραφική αφήγηση, συγκινητικές σκηνές, συνεπή εξιστόρηση και υποτίτλους στα ελληνικά. Πέντε ιστορίες έρωτα και θανάτου από την Τραβιάτα, την Μποέμ, τη Μανόν, τη Λουίζ και τον Μανδύα συνθέτουν μια βωβή σπονδυλωτή ταινία, η οποία παρουσιάζεται πάντα συνοδεία ζωντανής μουσικής.

Τα αποσπάσματα από τις όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ ερμηνεύουν οι υψίφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη και Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκώνης. Στο πιάνο οι Μαριλένα Σουρή και Χρήστος Σακελλαρίδης.

Μια συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το Théâtre du Châtelet (Παρίσι)

Βασίλης Λούρας: iδέα, σενάριο, καλλιτεχνική επιμέλεια

Μιχάλης Ασθενίδης, Βασίλης Λούρας: σκηνοθεσία ταινίας

Στέλλα Αγγελέτου: παραγωγή

Γιώργος Μάτσκαρης: χορογραφία, κινησιολογία

Διανομή ταινίας:

Μιμή: Κωνσταντίνα Μεσσήνη | Ροντόλφο: Louis Raymundie | Μανόν: Lio Long

Ντε Γκριέ: Luca Manin | Λουίζ: Πάτρα Χριστοδουλίδου | Ζουλιάν: Γιώργος Δερέσκος

Βιολέττα: Catalina Puebla Coenen | Αλφρέντο: Gaudéric Maléjac | Μουζέττα: Léna Allibert-My

Τζωρτζέττα: Séléna Bijlenga-Kelmachter | Λουίτζι: Julien Spitéri

Special guest: Fanny Ardant (αφιλοκερδής συμμετοχή)

Είσοδος με δωρεάν δελτία εισόδου

Η διάθεση των δωρεάν δελτίων εισόδου θα ξεκινήσει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 10 το πρωί μέσω της ticketservices.gr, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.ticketservices.gr/event/therinos-kinimatografos-vithleem/. Καθώς και στο ταμείο του Κηποθεάτρου «Νίκος Καζαντζάκης», για δημότες που δεν έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης (περιορισμένος αριθμός δελτίων).

* Ώρες λειτουργιάς ταμείου: Δευτέρα με Κυριακή 10:00-19:00

Πύλη Βιτούρι

21:30 Συναυλία: Frenzee

Οι Frenzee (Νίκος Ξυλούρης, Αντώνης Ξυλούρης, Απολλωνία Ξυλούρη) είναι ένα hardcore punk rock τρίο με δυναμική παρουσία στην εγχώρια και διεθνή μουσική σκηνή. Ο ήχος τους συνδυάζει την hardcore punk αισθητική με garage rock στοιχεία και αυτή η ιδιαίτερη ηχητική τους προσέγγιση συνδυάζεται άψογα με την εκρηκτική μεταφορά επί της σκηνής και τις γεμάτες πάθος ερμηνείες

των τραγουδιών τους. Στις κύριες επιρροές του συγκαταλέγονται συγκροτήματα όπως οι AC/DC, Nirvana, Bikini Kill, Motorhead και Rage Against The Machine. Ελεύθερη είσοδος

Υπενθυμίζεται ότι το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών είναι και το πρώτο που διοργανώνεται στο πλαίσιο και έπειτα από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της ενετικής οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου, μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ σε e-book εδώ: https://www.heraklionculture.gr/wp-content/uploads/2026/08/CWF-2026-e-book.pdf

Είσοδος - Εισιτήρια:

Η διάθεση των δελτίων δωρεάν εισόδου και των εισιτηρίων γίνεται μέσω της υπηρεσίας ticketservices.gr. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων και δελτίων δωρεάν εισόδου θα διατεθεί από το ταμείο του Κηποθεάτρου «Νίκος Καζαντζάκης», για δημότες που δεν έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης.

Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου: μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνοι, άνεργοι, ΑμεΑ, άνω των 65, παιδιά έως 6 ετών.

Γενική είσοδος στον Θερινό Κινηματογράφο «Βηθλεέμ»: 4€ (δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου).

Στις εκδηλώσεις που δεν ορίζεται δελτίο δωρεάν εισόδου ή εισιτήριο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Στις ξεναγήσεις θα διατεθούν δωρεάν ακουστικά ξενάγησης στους συμμετέχοντες.

Προμηθευτείτε το εισιτήριό σας εδώ: www.ticketservices.gr/event/candia-walls-festival/

Υποστήριξη θεατών:

Ώρα προσέλευσης: 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη της παράστασης.

Για την είσοδο στις παραστάσεις είναι απαραίτητη η επίδειξη έντυπου ή ηλεκτρονικού εισιτηρίου (όπου απαιτείται) καθώς και του αντίστοιχου αποδεικτικού για την παροχή έκπτωσης.

Δεν επιτρέπεται η κράτηση θέσεων για θεατές που δεν βρίσκονται εντός του χώρου των Κηποθεάτρων καθώς και η είσοδος μετά την έναρξη της παράστασης.

Το προσωπικό των Κηποθεάτρων βρίσκεται στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή βοήθεια που ενδέχεται να χρειαστείτε.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Στα κοινωνικά δίκτυα του Φεστιβάλ: www.facebook.com/Candia-walls-festival και www.instagram.com/candia-walls-festival

Στο ταμείο του Κηποθεάτρου Ν. Καζαντζάκης αυτοπροσώπως ή στο 2810242977 (Δευτέρα με Κυριακή 10:00-19:00).

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