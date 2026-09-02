Τραπεζικοί λογαριασμοί: Σφίγγει ο κλοιός των κατασχέσεων

Αλλαγές από την 1η Σεπτεμβρίου στον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώνονται οι νέες κατασχέσεις εις χείρας τρίτου, με τη διαδικασία να περνά πλέον σε πλήρως ψηφιακό περιβάλλον.

Κάθε υπόθεση αποκτά Μοναδικό Κωδικό Δήλωσης, ενώ καταγράφονται ηλεκτρονικά η δήλωση της τράπεζας και ο ακριβής χρόνος υποβολής της.

Η αλλαγή αφορά κυρίως τις κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στόχος είναι να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Η δήλωση της τράπεζας θα πρέπει, κατά κανόνα, να υποβάλλεται έως την όγδοη ημέρα από την επίδοση του κατασχετηρίου, με την προθεσμία να λήγει στις 7 το απόγευμα της τελευταίας ημέρας. Το νέο ψηφιακό σύστημα δεν καταργεί το ακατάσχετο.

Η τράπεζα εξακολουθεί να ελέγχει και να δηλώνει εάν υπάρχουν ποσά που προστατεύονται, όπως προβλέπεται για μισθούς και συντάξεις. Οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά.

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