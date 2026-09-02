ΤΕΤ.02 Σεπ 2026 19:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Σφίγγει ο κλοιός των κατασχέσεων

Κατάσχεση
clock 17:45 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Αλλαγές από την 1η Σεπτεμβρίου στον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώνονται οι νέες κατασχέσεις εις χείρας τρίτου, με τη διαδικασία να περνά πλέον σε πλήρως ψηφιακό περιβάλλον.

Κάθε υπόθεση αποκτά Μοναδικό Κωδικό Δήλωσης, ενώ καταγράφονται ηλεκτρονικά η δήλωση της τράπεζας και ο ακριβής χρόνος υποβολής της.

Η αλλαγή αφορά κυρίως τις κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στόχος είναι να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Η δήλωση της τράπεζας θα πρέπει, κατά κανόνα, να υποβάλλεται έως την όγδοη ημέρα από την επίδοση του κατασχετηρίου, με την προθεσμία να λήγει στις 7 το απόγευμα της τελευταίας ημέρας. Το νέο ψηφιακό σύστημα δεν καταργεί το ακατάσχετο.

Η τράπεζα εξακολουθεί να ελέγχει και να δηλώνει εάν υπάρχουν ποσά που προστατεύονται, όπως προβλέπεται για μισθούς και συντάξεις. Οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά.

Διαβάστε επίσης:

Οχήματα: Ψηφιακό μπλόκο για το ΚΤΕΟ – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

"Μπλόκο" σε όσους αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος και θέλουν να αλλάξουν πάροχο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κατασχέσεις Φορολογούμενοι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis