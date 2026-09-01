"Μπλόκο" σε όσους αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος και θέλουν να αλλάξουν πάροχο

Νέους κανόνες για τους καταναλωτές που αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειαςκαι στη συνέχεια αλλάζουν διαδοχικά πάροχο έθεσε σε εφαρμογή το υπουργείο Ενέργειας. Το νέο πλαίσιο έχει ως στόχο να βάλει φρένο στους στρατηγικούς κακοπληρωτές ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς παράλληλα να θέτει κανένα περιορισμό στο δικαίωμα των συνεπών καταναλωτών να επιλέγουν ελεύθερα την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας που επιθυμούν και να αλλάζουν πάροχο όποτε το επιθυμούν.

Στον πυρήνα της ρύθμισης βρίσκεται η εισαγωγή ενός νέου μηχανισμού επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών του «debt flagging», μέσω του οποίου οι πάροχοι ενέργειας θα μπορούν να ενημερώνουν τον ΔΕΔΔΗΕ για καταναλωτές που διατηρούν ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με δεδομένο ότι το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών ηλεκτρικής ενέργειας έχει φτάσει τα 3 δισ. ευρώ, η ανάγκη υιοθέτησης του μέτρου κρίθηκε επιβεβλημένη.

Με το νέο πλαίσιο, κάθε σχετική επισήμανση θα καταγράφεται μέσω του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί εάν ένας καταναλωτής επαναλαμβάνει τη συγκεκριμένη πρακτική σε περισσότερους από έναν προμηθευτές.

Κομβικό σημείο είναι το όριο των τριών επισημάνσεων. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας καταναλωτής καταγραφεί από τρεις διαφορετικούς προμηθευτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές, τότε θα ενεργοποιείται περιορισμός στην αλλαγή παρόχου. Δηλαδή, δεν θα μπορεί να μεταφέρει την παροχή του σε τέταρτη εταιρεία προτού αποπληρώσει ή ρυθμίσει τις οφειλές του, ενώ η άρση του περιορισμού θα γίνεται είτε με εξόφληση των οφειλών είτε εάν έχει γίνει διακανονισμός.

Αναδρομικά

Ετσι, κλείνει το «παράθυρο» της διαδοχικής μετακίνησης από εταιρεία σε εταιρεία για τους συστηματικά κακοπληρωτές. Η ρύθμιση που τίθεται σε ισχύ έχει αναδρομική ισχύ για οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 με έπειτα.

Το σύστημα επισήμανσης, είτε πρόκειται για ενεργό πελάτη είτε για πρώην, ενεργοποιείται αφότου έχει προηγηθεί η επικοινωνία του προμηθευτή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που τον ενημερώνει για το χρέος αλλά και για τον διακανονισμό των οφειλών του. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα μετά την επικοινωνία και σε διάστημα 30 ημερών ο προμηθευτής έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε εντολή επισήμανσης και εφόσον ο πελάτης παραμένει στο πελατολόγιό του και δεν έχει μεταβεί σε άλλον προμηθευτή, έχει δικαίωμα να υποβάλει εντολή απενεργοποίησης του μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και ενημερώνει γραπτώς πλέον τον πελάτη για τις δύο αυτές ενέργειες.

Αρση της σήμανσης

Αν υπάρξει αποπληρωμή του χρέους ή διακανονισμός τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει εντολές άρσης. Παράλληλα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, στην περίπτωση που ο πελάτης, που έχει επισημανθεί ως υπερήμερος, δεν πληρώσει ή διακανονίσει τη ληξιπρόθεσμη οφειλή του εντός δέκα ημερών από την ενημέρωση που θα λάβει για την εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου, ο προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση προμήθειας, υποβάλλοντας στον αρμόδιο διαχειριστή δήλωση παύσης εκπροσώπησης. Η δυνατότητα εντολής απενεργοποίησης μετρητή ισχύει μόνο για τους ενεργούς πελάτες κάθε παρόχου. Για τους παλαιούς που διατηρούν χρέη, ο πάροχος μπορεί μόνο να προχωρήσει σε «επισήμανση», εφόσον συμπληρωθούν συνολικά τρεις επισημάνσεις, τότε ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή.

Επιπρόσθετα, ο προμηθευτής δεν μπορεί να προχωρήσει σε εντολή απενεργοποίησης του μετρητή ή καταγγελία της σύμβασης προμήθειας στην περίπτωση που ο πελάτης έχει υποβάλει προς τον προμηθευτή έντυπο αμφισβήτησης του λογαριασμού κατανάλωσης και έχει προσφύγει ενώπιον αρμόδιας Αρχής ή δικαστηρίου.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οχήματα: Απορρίφθηκε το 90% των ενστάσεων για ανασφάλιστα και τέλη κυκλοφορίας

Ηράκλειο - Επιτραπέζιο σταφύλι: Μειωμένη παραγωγή, σκληρός ανταγωνισμός και πτώση τιμών