ΔΕΥ.31 Αυγ 2026 20:46
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Στην 90ή ΔΕΘ η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
clock 22:22 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετέχουν, για πρώτη φορά με κοινή παρουσία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, αναδεικνύοντας τους ποικίλους τομείς δραστηριότητας τους στους επισκέπτες της Έκθεσης και, συγκεκριμένα, στο Περίπτερο 15, Stand 9.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης συμμετέχει στην πρωτοβουλία, παρουσιάζοντας το έργο και τις δράσεις της συμβάλλοντας στην ανάδειξη ενός θεσμού που αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ασκώντας παράλληλα σημαντικές κρατικές αρμοδιότητες σε κρίσιμους τομείς για την κοινωνία, το περιβάλλον και την ανάπτυξη.

 

Η από κοινού παρουσία στη ΔΕΘ, συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού διαύλου ενημέρωσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μέσω της ιστοσελίδας https://7ad.gov.gr. Πρόκειται για μια συνολική ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία παρουσιάζονται εφεξής το έργο, οι αρμοδιότητες, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ενισχύοντας την ενημέρωση και  εξωστρέφεια του θεσμού και διευκολύνοντας την επικοινωνία και εξυπηρέτηση του πολίτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Δεθ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis