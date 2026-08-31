Στην 90ή ΔΕΘ η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετέχουν, για πρώτη φορά με κοινή παρουσία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, αναδεικνύοντας τους ποικίλους τομείς δραστηριότητας τους στους επισκέπτες της Έκθεσης και, συγκεκριμένα, στο Περίπτερο 15, Stand 9.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης συμμετέχει στην πρωτοβουλία, παρουσιάζοντας το έργο και τις δράσεις της συμβάλλοντας στην ανάδειξη ενός θεσμού που αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ασκώντας παράλληλα σημαντικές κρατικές αρμοδιότητες σε κρίσιμους τομείς για την κοινωνία, το περιβάλλον και την ανάπτυξη.







Η από κοινού παρουσία στη ΔΕΘ, συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού διαύλου ενημέρωσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μέσω της ιστοσελίδας https://7ad.gov.gr. Πρόκειται για μια συνολική ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία παρουσιάζονται εφεξής το έργο, οι αρμοδιότητες, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ενισχύοντας την ενημέρωση και εξωστρέφεια του θεσμού και διευκολύνοντας την επικοινωνία και εξυπηρέτηση του πολίτη.

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