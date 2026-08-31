Κρήτη: Δεν ανησυχούν αλλά δεν εφησυχάζουν οι ειδικοί μετά το πρώτο τοπικό κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης, μετά τη διαπίστωση του πρώτου εγχώριου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου.



Το περιστατικό καταγράφηκε την περασμένη Παρασκευή σε χωριό του Δήμου Ρεθύμνου και αφορά μια 62χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.



Παράλληλα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στην ευρύτερη περιοχή.



Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη, συνεργεία ψεκάζουν την περιοχή και στήθηκαν παγίδες για την συλλογή και τον έλεγχο κουνουπιών για να διαπιστωθεί αν είναι μολυσμένα.



Επιπλέον οι κάτοικοι ενημερώνονται για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για να προστατευθούν από τα κουνούπια.



Από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στην Κρήτη 5 κρούσματα του Δυτικού Νείλου ,νούμερο μικρό που δεν προκαλεί ανησυχία, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι οι αρμόδιοι υγειονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε επαγρύπνηση.



Στο εργαστήριο που διευθύνει ο καθηγητής Ιολογίας Γιώργος Σουρβίνος συνεχίζονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι και μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί δεύτερο τοπικό κρούσμα φέτος.



Εντωμεταξύ στο νοσοκομείο παραμένει ο 75χρονος άνδρας με ιστορικό χρόνιου προβλήματος υγείας ο οποίος νοσηλεύεται στην Εντατική του Βενιζελείου με τον ιό του Δυτικού Νείλου.



Αν και ο ιός εντοπίστηκε στην Κρήτη, η μόλυνση δεν συνέβη στο νησί, αλλά στην Αττική και ο άνδρας νοσούσε, ενώ ταξίδευε με πλοίο για να έρθει στην Κρήτη για διακοπές. Αυτό σημαίνει ότι το κρούσμα δεν καταγράφεται ως τοπικό.



Οι επιστήμονες, αποδίδουν την αυξημένη δραστηριότητα του ιού, μεταξύ άλλων, στις ιδιαίτερα θερμές και υγρές καιρικές συνθήκες, που ευνοούν τη δημιουργία εστιών και την ανάπτυξη των κουνουπιών, ενώ δεν αποκλείουν τη σύνδεση με την κλιματική αλλαγή.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

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