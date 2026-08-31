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Δήμος Ηρακλείου: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες της πυρκαγιάς στον Άη Ιωάννη Χωστό

φωτια χωστος
clock 18:25 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, έγινε γνωστό ότι η Δημοτική Αρχή αξιοποιεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο ώστε ο Δήμος Ηρακλείου να μπορέσει να στηρίξει πληγέντες από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού τον Ιούνιο του 2026.

Όπως ανέφερε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Στέλλα Αρχοντάκη, με άμεση παρέμβαση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και αξιοποιώντας το νέο νομοθετικό πλαίσιο, έχει ήδη ξεκινήσει η καταγραφή των αναγκών των πληγέντων από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου.

Η Στέλλα Αρχοντάκη επεσήμανε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε τότε, δεν υπήρχε δυνατότητα παρέμβασης από τον Δήμο, δεδομένου ότι ο Νόμος προέβλεπε ενισχύσεις μόνο μετά την εκδήλωση φυσικών φαινόμενων.

δημοτικο συμβουλιο ηρακλειου

Ωστόσο με τον νέο Νόμο 5314/2026 (Άρθρο 525, Παράγραφος 3) το τοπίο άλλαξε: «Η νέα αυτή διάταξη μας παρέχει πλέον τη δυνατότητα, για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, να χορηγούμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είδη διαβίωσης, καθώς και ιατροφαρμακευτική ή νοσοκομειακή περίθαλψη σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους, τρίτεκνους και πολύτεκνους. Με τους ίδιους ακριβώς όρους, επιτρέπεται πλέον και η χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων».

Όπως υπογραμμίστηκε, μέχρι σήμερα, δεν έχει κατατεθεί κανένα επίσημο αίτημα στην Υπηρεσία αλλά ήδη πολίτες έχουν λάβει οδηγίες για τις απαραίτητες διαδικασίες. «Στόχος μας είναι να φέρουμε το συντομότερο δυνατόν στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αιτήματα για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και βοήθειας. Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους. Εφόσον προλάβουμε τη συγκέντρωση των στοιχείων, το θέμα θα εισαχθεί προς έγκριση αμέσως στο Δημοτικό Συμβούλιο» κατέληξε η Στέλλα Αρχοντάκη.

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