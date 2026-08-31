Δομή Μεταναστών στο Ηράκλειο: Στο Υπουργείο με "διαβατήριο" την αντιπρόταση για να "βγουν από το κάδρο" οι Αθανάτοι

Οριστικοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τοπικών φορέων για τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, με αντικείμενο τη δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο.

Η συνάντηση θα γίνει την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στη 1 μετά το μεσημέρι, στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη συμμετοχή εκ μέρους των κατοίκων 5μελούς επιτροπής και του δημάρχου που εξέφρασε την πρόθεση να συμμετάσχει, στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε το άιτημα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής .

Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης διαμήνυσε ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία θα αποκλειστεί μόνο εφόσον παρουσιαστεί μια ρεαλιστική και κοστολογημένη εναλλακτική αντιπρόταση από τον Δήμο Ηρακλείου.

Ειδικότερα ο Υπουργός αναφέρει ότι το Υπουργείο έχει καταλήξει στο κτίριο Σκουλούδη, τονίζοντας ότι λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις από τις υπηρεσίες.

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Υπογραμμίζει δε, ότι ως και σήμερα είναι διατεθειμένος να δεχτεί όποιον χώρο του υποδειχθεί, έστω για προσωρινή λειτουργία, έως ότου καταλήξει το υπουργείο σε χώρο εντός του νομού. "Η περίπτωση να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός και να επιλέξουμε άλλο χώρο μπορεί να συμβεί μόνο αν κατά τη συνάντηση μου υποδείξετε αλλο χώρο, εκτός του "Ψυγείου" όπου μπορεί να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός" - αναφέρεται στην επιστολή που ανέγνωσε ο Δήμαρχος.

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