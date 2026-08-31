Τουρνουά 3x3 Basketball Cretan Series: Με ένα φεστιβάλ από θρίλερ γράφτηκε ο επίλογος της εφετινής σεζόν

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Με συγκλονιστικά ματς, εντυπωσιακές ανατροπές, απανωτά … δράματα, buzzer beaters και παρατάσεις έπεσε η αυλαία της εφετινής τέταρτης σεζόν των Τουρνουά 3x3 Basketball Cretan Series by choco BIG.

Το ένατο και τελευταίο Τουρνουά του 2026 διεξήχθη το Σαββατοκύριακο, 29 και 30 Αυγούστου στην πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη του Γαζίου, με «συμπαίκτες» στη διοργάνωση τον Δήμο Μαλεβιζίου, την Περιφέρεια Κρήτης, τη Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης και τη Nets Sports Events.

Στο Τουρνουά έλαβαν μέρος 40 ομάδες οι οποίες ανέβασαν την ένταση και την αδρεναλίνη και χάρισαν υπέροχες αθλητικές στιγμές στο πολυάριθμο κοινό που παρακολούθησε τους αγώνες.

Οι τέσσερις από τους πέντε τελικούς της διοργάνωσης κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα και με νικητήρια σουτ στην εκπνοή, ενώ το έπαθλο των 400 ευρώ κατέκτησε η ομάδα «Κουτς πού είσαι», η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην κατηγορία κάτω των 18 ετών.

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Οι νικήτριες ομάδες και τα αποτελέσματα των τελικών στις πέντε ηλικιακές κατηγορίες:

Κατηγορία κάτω των 11 ετών: Three Liοns-Σκυλάκια με IQ 15-11.

Κατηγορία κάτω των 13 ετών: Κουνουπίδια-Warriors 18-5

Κατηγορία κάτω των 15 ετών: Οι Μαρμαράδες συγχωρούν, ο Μυτάς ποτέ-Avengers 18-16.

Κατηγορία κάτω των 18 ετών: Κουτς πού είσαι-Γίδαροι 13-12.

Κατηγορία άνω των 18 ετών: Οικοδόμοι- Qu'est-ce que c'est 19-17.

Νικητής στον διαγωνισμό ελευθέρων βολών αναδείχθηκε ο Θανάσης Σταμπούλος.

Το Τουρνουά τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Μάνος Παπαδάκης και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βαγγέλης Παρασύρης.

Χρυσός χορηγός του Τουρνουά 3x3 Basketball Cretan Series by choco BIG είναι η εταιρεία Fresh Snack, ασημένιος χορηγός τα σούπερ μάρκετ Φαιστός και υποστηρικτής το κατάστημα ανταλλακτικών Γαλατιανός.

Οι εννέα σταθμοί του 2026

Η εφετινή τέταρτη σεζόν των Τουρνουά 3x3 Basketball Cretan Series by Choco BIG περιέλαβε εννέα σταθμούς.

Η αυλαία άνοιξε στις 20-21 Ιουνίου στην Ιεράπετρα, τη σκυτάλη πήραν κατά σειρά το Σίσι Αγίου Νικολάου, το Ηράκλειο (Γήπεδο Μαρτινέγκο), το Ρέθυμνο, το Οροπέδιο Λασιθίου, η Σητεία, τα Ανώγεια και η Νεάπολη Λασιθίου, ενώ ο επίλογος γράφτηκε στο Γάζι Μαλεβιζίου.