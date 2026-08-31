Κρήτη: Η σοπράνο Θεανώ Παπαδάκη και ο πιανίστας Sholto Kynoch σε τρεις δωρεάν συναυλίες και δύο masterclasses

Τον Σεπτέμβριο, η Κρήτη υποδέχεται δύο καταξιωμένους μουσικούς της διεθνούς σκηνής, τη σοπράνο Θεανώ Παπαδάκη και τον Βρετανό πιανίστα Sholto Kynoch, σε τρεις μοναδικές συναυλίες με τίτλο «Τραγούδια της Μεσογείου», στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «ΓΥΝΑΙΚΕΣ» του Φεστιβάλ Κρήτης, με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης.

Μια μουσική διαδρομή από την Ελλάδα στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, μέσα από έργα των Κωνσταντινίδη, Ravel, Berio, Monteverdi, De Falla, Turina και Granados, αλλά και έναν αμανέ της Μαρίκας της Πολίτισσας.

Η λόγια μουσική συναντά τη μεσογειακή παράδοση, ενώ σε μια ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς η Θεανώ Παπαδάκη θα τραγουδήσει τον αμανέ συνοδεύοντας τον εαυτό της στο βιολί.

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Το πρόγραμμα έχει ήδη παρουσιαστεί με επιτυχία στο ιστορικό Saint Martin-in-the-Fields του Λονδίνου, στην Οξφόρδη και στο Μπέρμιγχαμ, ενώ το 2027 θα ταξιδέψει σε σημαντικές ευρωπαϊκές πόλεις.

Από την Κρήτη στην Ευρώπη και πίσω

Η Θεανώ Παπαδάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο και ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το τραγούδι σε ηλικία μόλις 5 ετών, στην Παιδική και Νεανική Χορωδία του Δήμου Ηρακλείου. Η μαέστρος και σοπράνο Κατερίνα Τσαγκαράκη και ο πιανίστας Γιώργος Καλούτσης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στα πρώτα της μουσικά βήματα.

Σπούδασε Μουσικολογία και Μουσική Παιδαγωγική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πήρε δίπλωμα βιολιού με τον Γ. Δεμερτζή και, σε ηλικία 27 ετών, αποφάσισε να αφοσιωθεί στο κλασικό τραγούδι. Απέκτησε δίπλωμα τραγουδιού στο Ωδείο Αθηνών με τη Λένια Ζαφειρόπουλου και συνέχισε στο Guildhall School of Music and Drama του Λονδίνου, από όπου αποφοίτησε με διάκριση.

Από τότε έχει εμφανιστεί σε σημαντικές μουσικές αίθουσες της Ευρώπης, από τη Σκάλα του Μιλάνου και τη Φιλαρμονική του Βερολίνου μέχρι το Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Τώρα επιστρέφει στον τόπο όπου ξεκίνησε, για να μοιραστεί με το κοινό της Κρήτης ένα πρόγραμμα που βρίσκεται ήδη σε διεθνή πορεία.

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Ο Sholto Kynoch ειδικεύεται στο Art Song και τη μουσική δωματίου και συνεργάζεται με κορυφαίους λυρικούς τραγουδιστές της διεθνούς σκηνής. Έχει εμφανιστεί μεταξύ άλλων στο Wigmore Hall του Λονδίνου, στην Όπερα της Ζυρίχης, στο Palau de la Música της Βαρκελώνης και στο Maison Symphonique του Μόντρεαλ, καθώς και σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ τραγουδιού.

Είναι ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Oxford International Song Festival, ενώ το 2018 εξελέγη Μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής του Λονδίνου (RAM). Παράλληλα, έχει πλούσιο διδακτικό έργο, διδάσκει στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής και συμμετέχει ως κριτής σε διεθνείς διαγωνισμούς, όπως ο Kathleen Ferrier.

Τρεις συναυλίες — ελεύθερη είσοδος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ



Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, 20:30



Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου



Αίθουσα Ανδρέα & Μαρίας Καλοκαιρινού



ΧΑΝΙΑ



Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, 20:30



Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ)



ΡΕΘΥΜΝΟ



Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, 20:30



Ωδείο Ρεθύμνου — Αίθουσα Παντελή Πρεβελάκη



Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Οι συναυλίες απευθύνονται τόσο σε όσους αγαπούν ήδη το λυρικό τραγούδι όσο και σε όσους θέλουν να το γνωρίσουν για πρώτη φορά. Γιατί πίσω από κάθε μεγάλη φωνή υπάρχουν ιστορίες που όλοι μπορούμε να αναγνωρίσουμε: ο έρωτας, η νοσταλγία, η χαρά, η απώλεια, η πατρίδα και η ανθρώπινη ψυχή.



Δωρεάν masterclasses φωνητικής & πιανιστικής συνοδείας



Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων, η Θεανώ Παπαδάκη και ο Sholto Kynoch θα πραγματοποιήσουν δύο δωρεάν masterclasses για νέους τραγουδιστές, πιανίστες και μουσικούς, αλλά και για το κοινό που επιθυμεί να παρακολουθήσει από κοντά τη διαδικασία της μουσικής δημιουργίας.





ΗΡΑΚΛΕΙΟ



Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, 17:00–21:30



Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου — Αίθουσα Συναυλιών

ΧΑΝΙΑ



Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, 17:00–21:30



Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ)

Έπειτα από διαδικασία ακρόασης, θα επιλεγούν οι ενεργοί συμμετέχοντες που θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν δίπλα στους δύο καλλιτέχνες πάνω στην τεχνική και την ερμηνεία του λυρικού τραγουδιού και της πιανιστικής συνοδείας.



Δηλώσεις συμμετοχής:



https://forms.gle/ty1fPLVQ6w62FKfz9



[email protected]



Τον Σεπτέμβριο, μια φωνή που ξεκίνησε από την Κρήτη και ταξίδεψε στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές της Ευρώπης επιστρέφει στον τόπο της.



Θεανώ Παπαδάκη & Sholto Kynoch — «Τραγούδια της Μεσογείου»



Ηράκλειο • Χανιά • Ρέθυμνο



Ελεύθερη είσοδος



Περισσότερες πληροφορίες:



www.theanopapadaki.com

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