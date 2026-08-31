ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε από τη γέφυρα της Παντάνασσας - Εικόνες σοκ!

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Απίστευτες εικόνες βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (Δευτέρα 31/8) λίγο πριν το λιμανάκι της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ΙΧ αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και έπεσε από τη γέφυρα της περιοχής!

Ένας 20χρονος αλλοδαπός, εγκλωβίστηκε στο όχημα και απεγκλωβίστηκε στη συνέχεια από πυροσβέστες της 3ης ΕΜΑΚ. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δεύτερο άτομο που επέβαινε στο αυτοκίνητο, ένας επίσης 20χρονος αλλοδαπός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βγήκε μόνο του από το αυτοκίνητο.

Δείτε φωτογραφίες:

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(η γέφυρα από την οποία έπεσε το αυτοκίνητο)

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(μεγάλη κινητοποίηση των αρχών)

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(Πυροσβεστικη και ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος)

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(σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε το αυτοκίνητο)

(φωτογραφίες: Νίκος Ρασούλης)

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