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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Μέθυσαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τέσσερα ανήλικα αγόρια

ανηλικος αλκοολ
clock 09:08 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα περιστατικά μέθης ανηλίκων καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, προκαλώντας για ακόμη μία φορά προβληματισμό για την κατανάλωση αλκοόλ από παιδιά και εφήβους.

Από τις 29 Αυγούστου έως και τα ξημερώματα της Κυριακής, οι Αρχές κλήθηκαν να διαχειριστούν τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις σε Αρχάνες, Αμμουδάρα και Ηράκλειο. Πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις για αγόρια, τρία 17 ετών και ένα μόλις 15 ετών, τα οποία κατανάλωσαν αλκοόλ και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο.

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις ακολούθησαν συνολικά πέντε συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται γονείς ανηλίκων, ο υπεύθυνος χοροεσπερίδας, αλλά και η ιδιοκτήτρια παντοπωλείου, ανάλογα με τις συνθήκες και τον χώρο όπου σημειώθηκε κάθε περιστατικό.

Οι υποθέσεις είναι διαφορετικές μεταξύ τους και εξετάζονται ξεχωριστά από τις αρμόδιες Αρχές.

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