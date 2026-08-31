Πτήση - θρίλερ από την Κρήτη: Πέντε ώρες αναμονή, φωνές και λιποθυμίες

Σκηνές έντασης και μεγάλη αναστάτωση εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» των Χανίων, με αφορμή την πολύωρη καθυστέρηση πτήσης προς τη Θεσσαλονίκη.

Η πτήση επρόκειτο να αναχωρήσει στις 16:40, με 183 επιβάτες να βρίσκονται στο Boeing 737. Κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, ωστόσο, παρουσιάστηκε τεχνική ένδειξη, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να αποφασίσει την επιστροφή του αεροσκάφους στη θέση στάθμευσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το τεχνικό προσωπικό του αεροδρομίου, προκειμένου να ελεγχθεί το αεροσκάφος και να διαπιστωθεί εάν μπορούσε να πραγματοποιήσει με ασφάλεια την πτήση.

Οι έλεγχοι διήρκεσαν αρκετές ώρες. Περίπου δύο ώρες μετά την αρχική επιστροφή, έγινε νέα προσπάθεια εκκίνησης των κινητήρων, όμως εμφανίστηκε εκ νέου ένδειξη στα όργανα του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η άμεση αναχώρηση.

Οι 183 επιβάτες παρέμειναν για περίπου πέντε ώρες μέσα στο αεροσκάφος, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η παρατεταμένη αναμονή προκάλεσε έντονη δυσφορία και αγανάκτηση, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν κάποιοι επιβάτες ζήτησαν νερό ενημερώθηκαν ότι θα έπρεπε να το αγοράσουν.

Τελικά, μετά από περίπου πέντε ώρες, δόθηκε η έγκριση για την πραγματοποίηση της πτήσης. Όταν όμως το αεροσκάφος άρχισε εκ νέου να κινείται προς τον διάδρομο, αρκετοί επιβάτες αντέδρασαν και δήλωσαν ότι δεν ήθελαν πλέον να ταξιδέψουν.

Η κατάσταση σύντομα έγινε ιδιαίτερα τεταμένη, με φωνές και έντονες διαμαρτυρίες. Μία γυναίκα λιποθύμησε, ενώ ακόμη μία επιβάτιδα υπέστη κρίση πανικού.

Λόγω της έντασης, στο αεροδρόμιο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι προσπάθησαν να ηρεμήσουν τους επιβάτες και να διαχειριστούν την κατάσταση.

Τελικά, 25 ταξιδιώτες επέλεξαν να μην πραγματοποιήσουν την πτήση και αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος. Κατά τη διαδικασία επιβίβασής τους σε λεωφορείο, μία γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι και χρειάστηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι υπόλοιποι επιβάτες που δεν ταξίδεψαν αποχώρησαν από το αεροδρόμιο με προορισμό την πόλη των Χανίων, ενώ οι υπόλοιποι ταξιδιώτες παρέμειναν στο αεροσκάφος και συνέχισαν τελικά το ταξίδι τους προς τη Θεσσαλονίκη.

Το αεροσκάφος αναχώρησε τελικά στις 21:50, περίπου πέντε ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, έπειτα από μια βραδιά που σημαδεύτηκε από πολύωρη αναμονή, ένταση και ταλαιπωρία για τους επιβάτες.

Πηγή: ertnews

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