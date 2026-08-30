Κρήτη: Τρεις φωτιές, τρεις συλλήψεις από την Πυροσβεστική

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Τρία περιστατικά παραβάσεων της νομοθεσίας για την πυροπροστασία καταγράφηκαν στα Χανιά, με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και στην επιβολή υψηλών διοικητικών προστίμων εν μέσω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Στην πρώτη περίπτωση, ένας ημεδαπός συνελήφθη στην περιοχή Πλεκατίνα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών με βραχιονοφόρο όχημα κόπηκαν καλώδια ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, σε πρανές του δρόμου.

Η φωτιά περιορίστηκε σε έκταση περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων, ενώ στον συλληφθέντα επιβλήθηκε πρόστιμο 3.867,18 ευρώ.

Λίγη ώρα αργότερα, στον Γαλατά Χανίων, συνελήφθη ακόμη ένας Έλληνας επειδή χρησιμοποιούσε ψησταριά, παρά την κατηγορία 5, δηλαδή τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς που ίσχυε στην περιοχή. Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε ανέρχεται σε 2.812,50 ευρώ.

Αντίστοιχα, στο Βαμβακόπουλο, ένας ακόμη ημεδαπός συνελήφθη για άναμμα και χρήση πυρός στο πλαίσιο πολιτιστικής εκδήλωσης, επίσης υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή επιβλήθηκε πρόστιμο 3.750 ευρώ.

Και για τα τρία περιστατικά σχηματίστηκαν δικογραφίες.

Παράλληλα, πρόστιμα συνολικού ύψους 4.475 ευρώ επιβλήθηκαν από την Πυροσβεστική σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο για παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας.

Στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου επιβλήθηκε πρόστιμο 2.625 ευρώ σε αλλοδαπό για πρόκληση εστίας φωτιάς σε υπαίθριο χώρο, ενώ στον Δήμο Χερσονήσου Ηρακλείου επιβλήθηκε πρόστιμο 1.850 ευρώ σε αλλοδαπή για απόρριψη αναμμένων κάρβουνων.

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